10 مخاطر صحية خفية لفقدان الوزن بسرعة.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص الى الحصول على جسم مثالي من خلال اتباع أنظمة وأساليب تسهم في فقدان الوزن بسرعة الا ان فقدان الوزن بشكل سريع قد يشير الى مخاطر صحية الامر الذي يغفل عنه الكثيرون، تعرف على ابرز المخاطر الصحية لإنقاص الوزن السريع:

اضافة اعلان





1- ترهل الجلد.



2- نزول الدهون الحشوية بشكل سريع قد يؤدي الى مشاكل صحية خطيرة

مثل السقوط الكلوي.



3- الإصابة بالأنيميا بسبب نقص غناصر غذائية هامة في أنظمة الريجيم القاسية.



4- مشاكل صحية بسبب إستخدام حوارق الدهون خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل الإصابة بأمراض القلب و إرتفاع ضغط الدم والسكري .



5- الإصابة بأمراض نفسية وعصبية مثل الإكتئاب نتيجة إستخدام حوارق الدهون التي تعمل على التأثير على مراكز الشبع في المخ وسد الشهية.



6-الإصابة بسرطانات بسبب إستخدام الهرمونات في التخسيس.



7- الإصابة بسرطانات القولون والمعدة بسبب إستخدام شاي التخسيس الذي يعمل على الإصابة والإسهال المزمن وكذلك فقد الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة.



8- الإصابة بنقص في الفيتامينات التي تذوب في الدهون وهي A & D & E & K بسبب استخدام حوارق الدهون التي تعمل على إنقاص الدهون المتناولة في الوجبة.



9- الإصابة بهشاشة العظام والشيخوخة المبكرة بسبب إجراء العمليات الجراحية لإنقاص الوزن.



10- عودة الوزن المفقود مرة أخرى بعد التوقف عن الريجيم بسبب الحرمان وكنتيجة لذلك تحدث شراهة في تناول الأطعمة الممنوعة وزيادة أضعاف الوزن المفقود.



المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



