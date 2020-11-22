10 مخاطر صحية خفية لفقدان الوزن بسرعة.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يسعى الكثير من الاشخاص الى الحصول على جسم مثالي من خلال اتباع أنظمة وأساليب تسهم في فقدان الوزن بسرعة الا ان فقدان الوزن بشكل سريع قد يشير الى مخاطر صحية الامر الذي يغفل عنه الكثيرون، تعرف على ابرز المخاطر الصحية لإنقاص الوزن السريع:
1- ترهل الجلد.
2- نزول الدهون الحشوية بشكل سريع قد يؤدي الى مشاكل صحية خطيرة
مثل السقوط الكلوي.
3- الإصابة بالأنيميا بسبب نقص غناصر غذائية هامة في أنظمة الريجيم القاسية.
4- مشاكل صحية بسبب إستخدام حوارق الدهون خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل الإصابة بأمراض القلب و إرتفاع ضغط الدم والسكري .
5- الإصابة بأمراض نفسية وعصبية مثل الإكتئاب نتيجة إستخدام حوارق الدهون التي تعمل على التأثير على مراكز الشبع في المخ وسد الشهية.
6-الإصابة بسرطانات بسبب إستخدام الهرمونات في التخسيس.
7- الإصابة بسرطانات القولون والمعدة بسبب إستخدام شاي التخسيس الذي يعمل على الإصابة والإسهال المزمن وكذلك فقد الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة.
8- الإصابة بنقص في الفيتامينات التي تذوب في الدهون وهي A & D & E & K بسبب استخدام حوارق الدهون التي تعمل على إنقاص الدهون المتناولة في الوجبة.
9- الإصابة بهشاشة العظام والشيخوخة المبكرة بسبب إجراء العمليات الجراحية لإنقاص الوزن.
10- عودة الوزن المفقود مرة أخرى بعد التوقف عن الريجيم بسبب الحرمان وكنتيجة لذلك تحدث شراهة في تناول الأطعمة الممنوعة وزيادة أضعاف الوزن المفقود.
المصدر : الامارات نيوز
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