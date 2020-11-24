10 نصائح هامة لضبط مستوى الكوليسترول في الدم

الوكيل الإخباري _ يعد الكولسترول مادة شحمية ضرورية لعمل الجسم بصورة سليمة، وقد كشفت خبيرة تغذية، عن مجموعة من النصائح لمواجهة فرط كوليسترول الدم العائلي والذي يعد حالة وراثية :

اضافة اعلان



– الابتعاد عن الدهون المشبعة دون تخطي السعرات الحرارية من الدهون 30%. من مجموع السعرات الحرارية الإجمالية في اليوم.



– ممارسة الرياضة بانتظام.



– الوصول والمحافظة على الوزن المناسب لكل مصاب.



– الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.



– الاعتماد على الخضروات الغنية بالألياف في النظام الغذائي.



– الابتعاد عن اللحوم الغنية بالدهون واستبدالها بأخرى صحية كصدور الدجاج المنزوعة الجلد.



– تناول الأسماك مرتين في الأسبوع على الأقل وفق إرشادات جمعية القلب الأمريكية لغناها بالأوميغا 3.



– إدخال البقوليات كمصدر للبروتين النباتي.



– استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة كخبز القمحة الكاملة أو خبز الشوفان.



– استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو البرغل أو الكينوا.



المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



