10 نصائح هامة لضبط مستوى الكوليسترول في الدم

الوكيل الإخباري _ يعد الكولسترول مادة شحمية ضرورية لعمل الجسم بصورة سليمة، وقد كشفت خبيرة تغذية، عن مجموعة من النصائح لمواجهة فرط كوليسترول الدم العائلي والذي يعد حالة وراثية :
– الابتعاد عن الدهون المشبعة دون تخطي السعرات الحرارية من الدهون 30%. من مجموع السعرات الحرارية الإجمالية في اليوم.
– ممارسة الرياضة بانتظام.
– الوصول والمحافظة على الوزن المناسب لكل مصاب.
– الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.
– الاعتماد على الخضروات الغنية بالألياف في النظام الغذائي.
– الابتعاد عن اللحوم الغنية بالدهون واستبدالها بأخرى صحية كصدور الدجاج المنزوعة الجلد.
– تناول الأسماك مرتين في الأسبوع على الأقل وفق إرشادات جمعية القلب الأمريكية لغناها بالأوميغا 3.
– إدخال البقوليات كمصدر للبروتين النباتي.
– استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة كخبز القمحة الكاملة أو خبز الشوفان.
– استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو البرغل أو الكينوا.
المصدر : الامارات نيوز
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة