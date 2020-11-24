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الثلاثاء، 24-11-2020 12:06 م

10 نصائح هامة لضبط مستوى الكوليسترول في الدم

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الوكيل الإخباري _ يعد الكولسترول مادة شحمية ضرورية لعمل الجسم بصورة سليمة، وقد كشفت خبيرة تغذية، عن مجموعة من النصائح لمواجهة فرط كوليسترول الدم العائلي والذي يعد حالة وراثية :

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– الابتعاد عن الدهون المشبعة دون تخطي السعرات الحرارية من الدهون 30%. من مجموع السعرات الحرارية الإجمالية في اليوم.


– ممارسة الرياضة بانتظام.


– الوصول والمحافظة على الوزن المناسب لكل مصاب.

– الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.


– الاعتماد على الخضروات الغنية بالألياف في النظام الغذائي.


– الابتعاد عن اللحوم الغنية بالدهون واستبدالها بأخرى صحية كصدور الدجاج المنزوعة الجلد.


– تناول الأسماك مرتين في الأسبوع على الأقل وفق إرشادات جمعية القلب الأمريكية لغناها بالأوميغا 3.


– إدخال البقوليات كمصدر للبروتين النباتي.


– استبدال الخبز الأبيض بالحبوب الكاملة كخبز القمحة الكاملة أو خبز الشوفان.


– استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني أو البرغل أو الكينوا.


المصدر : الامارات نيوز 

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