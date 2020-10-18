12 عادة يومية تؤثر على زيادة الوزن بشكل كبير

الوكيل الاخباري - ان قدرة الأجسام على هضم الطعام تتباطأ مع التقدم في العمر ، وفي مراجعة لبيانات استهلاك الطاقة، اكتشف الباحثون أن التقدم في السن مرتبط بالانخفاض التدريجي في معدل الأيض الأساسي، علاوة على أن هناك العديد من العادات اليومية التي تستنزف عملية التمثيل الغذائي بشكل أكبر.

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حيث يمكنك التخلص من العادات السيئة وتحسين مستوى التمثيل الغذائي تدريجيا من خلال اتباع النصائح التالية:

1- تناول إفطار مغذٍ.

2- الحركة بنشاط وحيوية.

3- ممارسة التمارين الرياضية.

4- قدر كاف من البروتين.

5- مياه الشرب.

6- تخلص من التوتر.

7- الكربوهيدرات المكررة.

8- الكربوهيدرات غير المصنعة.

9- منتجات الألبان باعتدال.

10- النوم الجيد.

11- الوجبات السريعة.

12- تجنب الدهون والإجهاد.



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