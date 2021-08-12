12 نصيحة مهمة لمواجهة الأرق والنوم المتقطع

الوكيل الاخباري - يشتكي الكثير من الناس من الأرق، وعدم التمكن من النوم، وكذلك يشتكون من النوم المتقطع، رغم الأهمية الكبيرة للنوم بالنسبة لكل كائن حي ومن بينه الإنسان.

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وزارة الصحة السعودية، وضعت مجموعة من النصائح والإرشادات تساعد من يعانون من الأرق، وعدم انتظام ساعات النوم، مؤكدة على أن النوم يلعب دورًا رئيسًا في صحة الفرد وهو بنفس أهمية الأكل والشرب والتنفس.



ومن الإرشادات والنصائح التي وجهتها وزارة الصحة، السعودية:



- الالتزام بوقت محدد وثابت للنوم والاستيقاظ.

- خلق بيئة نوم مريحة وباردة ومظلمة وهادئة.

- تجنب تناول الكافيين خاصة بعد الظهر وفترة المساء.

- تجنب تناول المأكولات الثقيلة قبل النوم.

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم في وقت مبكر من اليوم.

- تجنب الذهاب إلى السرير عند عدم الشعور بالنعاس.

- عند عدم القدرة على النوم خلال 20 دقيقة، يجب ترك الفراش والقيام بنشاط خفيف.

- تجنب أخذ قيلولة بعد الساعة 3 مساء.

- تجنب أداء المهام والواجبات الدراسية في نهاية اليوم.

- الحد من المحفزات وقت النوم كمشاهدة التلفزيون، واستخدام الحاسوب، والألعاب الالكترونية.

- ينصح بكتابة قائمة المهام قبل الخلود إلى النوم للتقليل من التفكير فيها خلال النوم.

- الحرص على ممارسة أنشطة خفيفة وهادئة في المساء.







المصدر : سبوتنك