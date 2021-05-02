الأحد 02-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

فتوى شرعية بحكم دفع الزكاة لدعم الأقصى وأبناء القدس

بلعاوي لـ الوكيل : تفشي الفيروس المتحور الهندي في الاردن وارد ومتوقع والحل بيد الحكومة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.5 مليون دينار

103 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

راصد : حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء مقارنة بآخر 3 حكومات

الصحة: استحداث مديرية للمشاريع والتعاون الدولي

وزير الصحة يقرر انهاء تكليف عدد من الموظفين

المركزي لـ الوكيل : لم يتم بحث تأجيل أقساط الشهر الحالي

الهواري : اجراء حكومي فوري لمنع انتشار السلالة الهندية وسيناريوهات للاغلاق والعزل

عاجل

التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

الأحد، 02-05-2021 02:11 م

20 دقيقة نوم تنقذك من السمنة ومرض السكري

1-1382827


الوكيل الاخباري - يغفل كثير من الناس أهمية النوم في الحفاظ على الصحة العامة، إلا أن دراسة علمية سلطت الضوء على دور النوم في مكافحة حالات مرضية شائعة.

اضافة اعلان

ونقل موقع "ساينس ديلي" دراسة أجراها باحثون من كلية "كينجز كوليدج"، في لندن، قالو فيها، إن النوم لمدة 20 دقيقة إضافية لها دور كبير في مكافحة السمنة ومرض السكري.

 

وأوضحت الدراسة أن النوم لفترة أطول كل ليلة يمكن أن يساعد الناس على الحد من تناولهم للأطعمة السكرية ويدفعهم إلى اتباع نظام غذائي صحي.

وصرح الدكتور ويندي هول، الباحث الرئيس في الدراسة قائلا "في الواقع، أدى تمديد النوم إلى انخفاض تناول السكريات الحرة، التي نعني بها السكريات المضافة إلى الأطعمة من قبل الشركات المصنعة أو في الطبخ في المنزل وكذلك السكريات في العسل وعصير الفاكهة"، مشيرا إلى أن تغييرا بسيطا في نمط الحياة قد يساعد الناس على استهلاك الوجبات الغذائية الصحية.


وتوصل الباحثون لتلك النتائج بعدما خضع 21 مشاركا في الدراسة إلى تمديد وقت نومهم لمدة تصل إلى 1.5 ساعة في الليلة الواحدة، وأعطى الباحثون قائمة من السلوكيات الشخصية للمشاركين بهدف مساعدتهم في الحصول على المزيد من النوم، بما في ذلك تجنب الكافيين قبل النوم وإنشاء روتين استرخاء.


وارتدى المشاركون أجهزة استشعار الحركة لتقييم المدة التي ينامون فيها بدقة. وأظهرت النتائج أن 86% ممن تلقوا مشورة بشأن أنماط النوم تمكنوا من زيادة الوقت في السرير بمعدل 55 دقيقة في حين زاد متوسط مدة نومهم بمعدل 21 دقيقة. ووجد الباحثون صلة بين مدة النوم والخيارات الغذائية، فبعد شهر من النوم بشكل أفضل، خفض المشاركون تناول السكر بمعدل 9.6 غرام في اليوم، أي حوالي ثلث المعدل اليومي الموصى به.


وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الحرمان من النوم أو اضطرابات النوم يمكن أن تتسبب في تناول نحو 385 سعرة حرارية إضافية في اليوم، ويعتقد بأن الحرمان من النوم يجعل خلايا الدماغ تتفاعل بقوة أكبر مع الطعام غير الصحي.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-223818-dates-bons-loss-weight-2

فوائد مذهلة لتناول التمر بانتظام

1020207154721974587133

الكشف عن علاقة تناول بذور الرمان في علاج الأمعاء!

50901

حلول سهلة وطبيعية.. كيفية التخلص من انتفاخات العين

Copper-Cezve-coffee-pot

دراسة جديدة تكشف ما الذي يفعله اعتياد شرب القهوة في الدماغ

d-350-لايف-ستايل-تعرفوا-على-رجيم-التنفس-هل-يكفي-لخسارة-الوزن-

رجيم خاص بمحبّي السكر... هكذا تخسرون الوزن

474650b3-4571-4a68-b2cb-0aad602122a6

هكذا يؤثر التوتر سلبا على نمو الشعر!

أخبار متعلقة
154-005216-foods-drinks-insomnia-2

الأرق و'اللقمشة' الدائمة والتوتر.. أعراض تدل على النقص في هذه المادة

maxresdefault

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت حفنة من الزبيب يوميا؟

qodKrNKJKA

بينها الموز والتفاح.. أطعمة احذر تناولها في المساء

image

توقف التنفس أثناء النوم.. كيف تعالج هذه المشكلة؟

121-150656-much-yawning-reveals-serious-illnesses_700x400

طبيبة روسية تحدد متى يكون التثاؤب خطيرا

171003-better-stock-man-sleeping-alone-ew-602p_3c228f0f9bff1031bbb2f8b6d132ca51

دراسة تكشف أضرارا صحية بالغة للنوم أقل من 6 ساعات يوميا