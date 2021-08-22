الأحد 22-08-2021
الوكيل الاخباري

اعلان هام من السفارة الأميركية بالأردن حول التأشيرات

الملكة إليزابيث تطالب بالرد القانوني على تصريحات حفيدها وزوجته

استكمال إنجاز متحف الطفيلة الأثري

ضبط 16 كغم من مادة الكرستال المخدرة بمركبة شحن- صورة

البيئة تشارك في حملة هيئة النزاهة للتوعية من مخاطر الرشوة

بحث سبل التعاون بين الجامعة الأردنية وهيئة شباب كلنا الأردن

القانونية النيابية تقر معدلاً لقانون المخدرات

أوقاف الكورة تحتفي بالهجرة النبوية وتخريج أوائل المراكز الصيفية

الضمان : صدور البلاغ رقم (42) لسـنة 2021 المتعلق ببرنامج تعافي وتطبيقـه الشـهر الحـالي

التنمية الاجتماعية تشارك في حملة التوعية حول الرشوة

الأحد، 22-08-2021 06:21 م

200 غرام من الزبادي و50 غرام من الجبن يومياً للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب -دراسة

1140-woman-eating-yogurt


 الوكيل الإخباري-أظهرت نتائج دراسة حديثة نشرتها مجلة أبحاث القلب والأوعية الدموية أن هناك علاقة ما بين استهلاك بعض الأطعمة وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكدت المجلة التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض القلب أن استهلاك كمية صغيرة من الجبن والشوكولاتة والزبادي يمكن أن يساهم في تعزيز صحة القلب.

وأشار الأطباء إلى أن النظام الغذائي النباتي يساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، علاوة على أنه يجب التخلي عن اللحوم الحمراء، ولكن منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة القلب، ولذلك نصحت المجلة بتناول 200 غرام من الزبادي و50 غرام من الجبن يومياً للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان



وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً علاقة ما بين الاستهلاك المنتظم لكميات قليلة من الشوكولاتة والحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ونصحت بتناول ما بين 20 و45 غراماً من الشوكولاتة يومياً، على الرغم من أن الكثير من الباحثون يعتبرون أن الكمية الكافية تقدر بحوالي 10 غرام.

وأكدت المجلة على أن مادة الفلافانول الموجودة في الكاكاو هي المسؤولة عن حماية القلب، ولذلك يجب اختيار أنواع الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، على عكس أنواع الشوكولاتة الفاتحة والمحتوية على نسبة قليلة من المادة المعززة لصحة القلب.

 

24- د ب أ

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Why-Do-I-Still-Wake-up-Tired_

كيفية استيقاظك في الصباح يمكن أن تشير إلى انخفاض مستويات فيتامين B12

f0967e42-aeee-4f83-aea2-9ad362097588_16x9_1200x676

التعامل مع الآثار النفسية لاستمرار الجائحة كورونا

photo_2021-05-20_15-14-36

أطعمة يجب تجنبها عندما تكون معدتك فارغة

2019_11_19_22_43_41_928

أفضل أجهزة لقياس درجة الحرارة

127-191228-sleep-disorders-elderly-dangerous-diseases_700x400

أفضل الطرق لمشاكل النوم لدى كبار السن

علاج-تمزق-الغضروف-الهلالي-بالاعشاب-780x470

أعراض تمزق الغضروف الهلالي وطرق علاجه

أخبار متعلقة
20218161640585932F (1)

فرانك .. علامة رئيسية لشحمة اذنك تشير لاصابتك بأمراض القلب - صورة

2021815165351718E5

هل يمكن أن يؤدي طنين الأذنين للإصابة بالصمم؟

قلب

5 أعراض تحذيرية لأمراض القلب يجب مراقبتها

5e30b93cec165_compress90

فائدة غير متوقعة للبطاطس في علاج مرض مزمن

طعام

حمض الفوليك للجميع يومياً يفيد القلب والدماغ

GettyImages_145897365.0

ماذا يجب أن تفعل إذا كان ضغط دمك منخفضا؟