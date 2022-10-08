3 أخطاء شائعة في الخريف تؤدي للإصابة بأمراض جلدية

الوكيل الإخباري-حذر احدى مستشاري الأمراض الجلدية في مصر ، من أخطاء شائعة في فصل الخريف تؤدي للإصابة بأمراض جلدية؛ نتيجة عدم التأقلم مع الجو.

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وقال الدكتور " هاني الناظر "، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، ، إن أسلوب حياة الشخص يجب أن يتغير ليتأقلم مع الجو، مع الحفاظ على شرب المياه وتناول السلطة الخضراء بكثرة، موضحًا أن البعض يعتقد أن تأثير الشمس الحارق قاصر على فصل الصيف فقط، ولكن التعرض للشمس في الخريف والشتاء سوف يؤثر ذلك على الجلد.





وحذر من ارتداء الملابس الصوف على الجلد مباشرة؛ لكونه ينتج موجات كهرومغناطيسية تسبب التهابات وحساسية في الجلد، موضحًا أنه يمكن ارتداء ملابس صوف أسفله ملابس قطنية، مشددًا على أن الصوف يسبب حكة وهرش شديد، مناشدًا بعدم استخدام البطاطين الصوف في الغطاء خلال الشتاء، واستبداله بلحاف أو استخدام لحاف قطن أسفل البطانية الصوف.



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