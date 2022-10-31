الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة التجارة: لا عودة لنظام صرف دعم الخبز وتثبيت السعر مستمر

وظائف شاغرة في الهيئة البحرية الأردنية

توضيح من التربية بشأن صرف رواتب 500 حارس مدرسة

الاتصالات تعلن نجاح تجربة إطلاق خدمات الانترنت الساتلية في جنوب المملكة

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

قطر تبدأ بتطبيق اجراءات جديدة خاصة بكأس العالم اعتبارا من غدا

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من الخليل

بدء انقشاع الضباب عن مناطق في عمان وعلى الطريق الصحراوي

وزير التربية ينعى الطالب عماد العمري

الإثنين، 31-10-2022 10:23 ص

3 أخطاء شائعة في علاج نزلات البرد .. تجنبها

135-110807-treating-sinusitis-home-steam-inhalation_700x400


الوكيل الإخباري-نحن الآن في موسم البرد. وبالطبع المتضرر الرئيسي من البرد هي الاعضاء الثلاثة المرتبطة فيما بينها وهي الأذن والأنف والحنجرة، لذلك أي خطا في علاج أحدها سوف يلحق الضرر بالعضو الآخر.

فما هي الاجراءات التي يجب تجنبها في حالات نزلات البرد.

اضافة اعلان


الأنف- استخدام قطرات غير مناسبة. أو استخدامها المتكرر. وفقا للخبراء من الأفضل تجنبها. لأننا نعتاد عليها سريعا. وعند استخدامها المتكرر تلحق الضرر بالقلب.


كذك يجب تنظيف فتحتي الأنف بالتناوب وليس معا كما يفعل الكثيرون. كما يجب تجنب استخدام البصل والثوم (البعض يقطر عصير الثوم أو البصل في الأنف أو يضع قطع منها في فتحات الأنف) لن يؤدي هذا نتائج إيجابية، بل يؤدي فقط إلى حرق الغشاء المخاطي.


الحنجرة- استنشاق البخار، لن يساعد. وشرب الشاي الساخن بالليمون لذيذ، ولكن لا فائدة منه أيضا. الغرغرة مفيدة ولكن المهم هنا تكرارها وليس مكونات المحلول المستخدم.


الأذن- من الخطأ التقطير في الأذن- تقطير زيت نباتي في الأذن، استخدام كمادات ساخنة خلال فترة طويلة. عدم علاج الزكام المرافق.
عموما اتبعوا هذه القواعد البسيطة وتمتعوا بالصحة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_31711_2020d29d02c-ef39-41f7-b9d8-f4c004d3ec96

مكان الألم في جسمك يخبرك عن نوع الطعام أو الشراب الذي تناولته

635bd81a4c59b752ba503090

ما تأثير حفنة من اللوز يومياً على صحة جسمك؟

ما_هي_أعراض_الروماتويد

أعراض الروماتويد المبكرة

2018_6_23_17_25_25_641

هل يؤثر الجفاف أثناء الحمل على الطفل؟

أعراض_سرطان_الغدد_اللمفاوية

8 علامات قد تدلّ على الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية..ما هي؟

11

كيف تتغلب على الخوف من الحقن؟

أخبار متعلقة
20220514111826742

ماذا يحصل عند تقطير عصير البصل أو الثوم في الأنف؟

224717

احذر كسرها.. 4 أمور تجنب فعلها عند تناول الأدوية

2020_4_8_18_45_49_371

هل يساعد الفيتامين سي في الوقاية من نزلات البرد؟

44357-holding-coffee-1200.1200w.tn

3 أخطاء شائعة في الخريف تؤدي للإصابة بأمراض جلدية

80-140528-body-changes-pregnancy_700x400

8 نصائح للحامل للوقاية من الإنفلونزا والبرد

80-005437-diseases-antibiotics-world-health_700x400

المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد