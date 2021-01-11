3 أطعمة لتقوية الذاكرة

الوكيل الإخباري _ يعد ضعف الذاكرة أو النسيان من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، كما انها تواجه الصغار أيضاً وليس فقط كبار السن .

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حيث ان اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد على تحسين وظائف الجسم بشكل عام من بينها تنشيط الذاكرة، ومن ابرز الاطعمة التي تساعد على تقوية الذاكرة :

وتتضمن الأغذية التي تقوى الذاكرة على :



الخضراوات

يوصي أطباء التغذية بتناول كميات كبيرة من الخضراوات خصوصا ذات اللون الأخضر، والتي تساعد في تقليل خطر تضرر الدماغ وتراجع الذاكرة، مثل البروكلي والكرنب والفلفل الرومي والسبانخ.

البيض

فيحتوي البيض على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ ومنها فيتامين ب 6 وب 12 والفولات والكولين، حيث يساعد الكولين الجسم بإنتاج الأسيتيل وهى النواقل العصبية التي تعمل على تنظيم المزاج وتنشيط الذاكرة، ويتركز الكولين بشكل أساسي في صفار البيض.



المكسرات

تعد المكسرات غنية بفيتامين هـ، والذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة ويساعد في تقليل القصور الإدراكي الذي يحدث مع تقدم العمر.



