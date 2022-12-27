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الثلاثاء، 27-12-2022 12:05 م

3 أمور صحية يمكنك معرفتها من لون عينيك

عيون_الرجل_العسلية__على_ماذا_تدل_من_صفات؟


الوكيل الإخباري-يقول خبراء إن لون قزحية العين يكشف أمورا كثيرة عن صحة الإنسان وصفاته، مما جعل البعض يصف العينين بـ"مرآة الصحة".

وذكر موقع "هيلثي" أن لون عينيك قد يكشف 3 أشياء عن صحتك:

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العيون الداكنة 
يكون أصحاب العيون الداكنة أقل عرضة للإصابة بالتنكس البقعي، وهو اضطراب شائع في العين ينتشر بين الأفراد البالغين ويتسبب في ضبابية الرؤية.


قد تشير قزحية العين ذات الألوان الداكنة إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان الجلد، حسب ما كشفته دراسة نُشرت في مجلة "Cancer Epidemiology ، Biomarkers & Prevention".


العيون الفاتحة

 

 في تحليل أجرته جامعة ولاية جورجيا على 12000 من الرجال والنساء، وجد الباحثون أن الأشخاص ذوي العيون الفاتحة أقل عرضة للإصابة بالبهاق، وفقا لدراسة أجرتها كلية الطب بجامعة كولورادو. والبهاق مرض مناعي ذاتي يهاجم فيه الجهاز المناعي للشخص الخلايا الصبغية الصحية ويسبب ظهور بقع جلدية.

 

من جهة أخرى، ينصح الأطباء دائما بحماية العينين باستخدام النظارات الشمسية التي تحجب 99 إلى 100 بالمئة من الأشعة فوق البنفسجية، للحماية من عدة أمراض، مثل السادّ والظُفرة والسرطان.

 

سكاي نيوز عربية

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