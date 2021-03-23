الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 11:38 ص

3 إشارات تكشف أن القلق بات يحتاج إلى علاج

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون منا من القلق لسبب أو لآخر. إلا أن هذه الحالة يمكن أن تصبح مرضية وتحتاج إلى علاج، وهذه بعض الإشارات التي تدل على ذلك:

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- إذا بدأ الإحساس بالقلق ينعكس على صحة الجسم. عندها لا بد من زيارة الطبيب الاختصاصي من أجل الحصول على العلاج اللازم.


- إذا أصبح الخروج من المنزل سبباً من أسباب التوتر بحيث يصبح الشخص الذي يعاني من القلق الشديد انطوائياً، وقد يكف عن الخروج من المنزل إلا في أوقات قليلة جداً. كما أنه قد يعاني من الهلع والإحباط، وهو ما يمكن أن يؤثر سلباً في حياته الاجتماعية والمهنية. ولهذا من الضروري في هذه الحالة استشارة الطبيب الاختصاصي فوراً.


- إذا ازدادت الأعراض مع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ويحدث هذا غالباً لدى الأشخاص الذين يعانون من الفوبيا الاجتماعية. ولهذا لا بد من مراجعة الطبيب في هذه الحالة أيضاً. ومن المهم جداً في الحالات الأخرى الطبيعية، الحرص على السيطرة على القلق من خلال التفكير العقلاني.

 

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