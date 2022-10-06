3 تدابير وقائية لحماية نفسك من السرطان في عمر مبكر

الوكيل الإخباري-في حين أن ما يصل إلى نصف أنواع السرطان يمكن الوقاية منها، ينصح الخبراء باتخاذ العديد من الإجراءات في سن العشرينات والثلاثينات للوقاية من هذا المرض.

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فيما يلي أهم الإجراءات الوقائية التي يمكن اتخاذها في وقت مبكر من العمر لتقليل احتمال الإصابة بالسرطان، وفق ما أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا”:

الامتناع عن التدخين

يعتبر التدخين السبب الرئيسي لسرطان الرئة، إضافة إلى 14 نوعاً آخر من السرطان بما في ذلك سرطان الفم والبلعوم. لذا إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان عليك الامتناع عن التدخين.



وفي حين أن التدخين الإلكتروني هو بالتأكيد أقل ضرراً من التدخين التقليدي، إلا أن آثاره على المدى الطويل لم تتم دراستها بعد. لهذا السبب، توصي مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة باستخدام السجائر الإلكترونية فقط لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.









الحفاظ على وزن صحي

تم ربط زيادة الوزن أو السمنة بزيادة خطر الإصابة بـ 13 نوعاً من أنواع السرطان المختلفة، بما في ذلك الأمعاء والثدي والرحم والبنكرياس. تؤدي الدهون الزائدة إلى التهاب في الجسم مما يعزز نمو الأورام ويساعد الخلايا السرطانية على الانقسام. تنتج الخلايا الدهنية أيضاً هرمون الاستروجين، الذي يمكن أن يحفز نمو الأورام في الثدي والرحم.



ليس ذلك فحسب، بل إن التغذية الغير صحية يمكن أن تساهم أيضاً في زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان. على سبيل المثال، تم ربط تناول الكثير من اللحوم الحمراء والمعالجة بزيادة فرصة الإصابة بسرطان الأمعاء.



استخدام الكريم الواقي من الشمس

يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً التي يتم تشخيصها في سن الأربعين. كما أنه أصبح أكثر شيوعاً خلال العقود القليلة الماضية.



السبب الرئيسي لسرطان الجلد هو الأشعة فوق البنفسجية، سواء من الشمس أو أجهزة التسمير. ونظراً لأن تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية تراكمية، فإن مناطق الجلد التي غالباً ما تتعرض للشمس مثل الوجه هي الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد.



علاوة على هذه الآثار التراكمية، يمكن أن تزيد حروق الشمس السيئة عندما تكون صغيراً على وجه التحديد من خطر الإصابة بأخطر أشكال سرطان الجلد.



يمكنك حماية نفسك من سرطان الجلد باستخدام الواقيات الشمسية عندما تكون في الخارج، عبر ارتداء القبعات، وارتداء الملابس الطويلة وتطبيق واقٍ من الشمس بدرجة SPF 15 على الأقل، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد واقٍ من الشمس يوفر حماية بنسبة 100٪.

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