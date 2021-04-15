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الخميس، 15-04-2021 12:33 م

3 تمارين منزلية سريعة وسهلة تحرق دهون البطن

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الوكيل الخباري - لا يمكن التخلص عادةً من الدهون التي تتجمع في منطقة البطن بسهولة. فهذا يحتاج عادة إلى تطبيق برنامج غذائي صارم. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن القيام ببعض التمارين الرياضية المنزلية السريعة يمكن أن يسرّع عملية نسف الدهون.

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- التمرين الأول:
يقوم هذا التمرين على "التمطّط"، أي على تمديد كل عضلات الجسم. فهذا يساعد على شدّ عضلات البطن أيضاً وعلى حرق الدهون مع مرور الوقت.


- التمرين الثاني:
من المهم القفز بين الحين والآخر أثناء وجودنا في المنزل. فهذا يساعد أيضاً على تشغيل عضلات المنطقة الوسطى من الجسم.

- التمرين الثالث:
من أجل تطبيق هذا التمرين، يجب أولاً التمدّد على بساط على الأرض وطيّ الركبتين مع رفع الجزء الأسفل من الجسم إلى أعلى قدر المستطاع، ثم التوجه بهذا الجزء إلى أحد الجانبين، ومن ثم إلى الجانب الآخر مع تكرار هذه العملية قدر الإمكان. فهذا يعمل على تحريك عضلات الخاصرتين والبطن. ومن المفيد القيام بهذه التمارين مرات عدة يومياً، فهي سهلة جداً وتناسب سيدات المنازل.

 

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