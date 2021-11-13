السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 04:47 م

3 توابل تطيل العمر وفعالة في مكافحة أمراض السرطان والسكري والزهايمر

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الوكيل الإخباري- أكدت خبيرة التغذية البريطانية جيسيكا نيبس، أن بعض التوابل تساعد على تخفيض خطر تطور السرطان والسكري وأمراض أخرى، وهي بذلك "تطيل العمر".

ووفقا لنيبس، هناك ثلاثة توابل طبيعية، تتميز بخصائص مفيدة وتساعد على حماية الجسم من الأمراض الخطيرة، وهذه التوابل هي "الكركم" أو (مادة الكركمين) الذي يساعد على الوقاية من خطر السرطان وأمراض الشيخوخة.

وتقول، "يمكن لمادة الكركمين إطالة العمر من خلال تثبيط أكسدة الدهون، وعن طريق زيادة نشاط مضادات الأكسدة".

وقد اتضح خلال إحدى الدراسات، أن المرضى الذين تناولوا يوميا اربعة غرامات من الكركم على مدى شهر، انخفض خطر إصابتهم بسرطان القولون بنسبة 40%.

وأدرجت نيبس "القرفة" في المرتبة الثانية، حيث أنها تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم لدى المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وتقليل الالتهابات.

وتقول، "أظهرت نتائج إحدى الدراسات، أن مستخلص القرفة يمكنه التقليل من تكاثر انتشار الخلايا السرطانية، ما يسبب موتها".

وتؤكد الخبيرة البريطانية أن "زيت القرفة" فعال جدا في مكافحة الأورام.

وجاءت "الميرمية" بالمرتبة الثالثة في قائمة التوابل التي تساعد على إطالة العمر، حيث تساعد على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، وهذا مهم جدا عند الإصابة بمرض الزهايمر. كما ان "الميرمية" مفيدة في الوقاية من أمراض القلب.

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روسيا اليوم 

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