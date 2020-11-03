3 عادات صباحية سبب في زيادة وزنك

الوكيل الاخباري - من الممكن أن يؤدي اتباع بعض العادات الصباحية إلى اكتساب الوزن، فمن المعروف مثلاً أن النقص في عدد ساعات النوم يحفّز إفراز الجسم لهرمون التوتر أو الكورتيزول، لكن النوم لوقت طويل ليس الحل المناسب.

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وفي هذا السياق، أشارت نتائج تحقيق علمي إلى أن النوم لأكثر من 10 ساعات يسبّب ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، ولهذا ينصح الخبراء بالنوم لمدة 7 إلى 8 ساعات ليلاً لا أكثر ولا أقل.



ومن العادات التي تسبّب زيادة الوزن أيضاً، الاستيقاظ مع إبقاء الغرفة مظلمة لوقت طويل، فقد أشارت الدراسة إلى أنه يجب فتح الستائر فوراً لأن موجات الضوء الصادر عن الشمس تساعد الجسم في الاستيقاظ وتطلق عملية الأيض.



ومن الأخطاء التي يتم ارتكابها أيضاً، عدم تناول وجبة الفطور، فمن الضروري جدا أن تحتوي هذه الوجبة على 600 سعرة حرارية يمكن توفيرها من طريق تناول البروتينات والكربوهيدرات والقليل من السكر من أجل مدّ الجسم بالطاقة خلال النهار.

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