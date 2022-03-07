3 علامات تحذيرية "غير عادية" لارتفاع نسبة السكر في الدم يجب الانتباه إليها

الوكيل الاخباري - يصنف داء السكري بأنه أحد الأمراض المزمنة الأكثر شيوعا حول العالم. ويحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الإنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم.

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ويعرف بشكل واسع أن هناك نوعين رئيسيين من مرض السكري، وهما الأول والثاني.



ويحدث مرض السكري من النوع الأول عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الإنسولين ويدمرها.



أما مرض السكري من النوع الثاني فهو الحالة التي لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من الإنسولين، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الإنسولين.



ويعد مرض السكري من النوع الثاني أكثر شيوعا من النوع الأول.



وتتضمن بعض الأعراض المسجلة لمرض السكري الأكثر شيوعا الشعور بالعطش الشديد والتبول بشكل متكرر أكثر من المعتاد، خاصة في الليل والشعور بالتعب الشديد وفقدان الوزن والعضلات وبطء التئام الجروح.



ومع ذلك، هناك ثلاثة أعراض أقل شيوعا يمكن أن تكون بمثابة علامة تحذير.

وإذا واجهت أي أعراض مثيرة للقلق، أو كنت تعتقد أنك مصاب بمرض السكري، فمن المهم زيارة طبيبك في أقرب وقت ممكن.



بقع الجلد الداكنة

قد يصاب بعض المرضى ببقع كبيرة من الجلد الداكن. ويمكن أن تتطور هذه البقع المعروفة باسم الشواك الأسود في أي مكان على الجسم، أو في مناطق معينة فقط.



ويحدث هذا عادة على الجلد حول الرقبة، ولكن يمكن أن يظهر أيضا في ثنايا الجلد مثل الإبط أو منطقة الفخذ.



وقد يتغير نسيج البشرة أيضا. ويمكن أن يشعر المريض بأن هذه البقع مخملية عند لمسها، وتنتج عن ارتفاع مستويات الأنسولين في الدم ما يحفز التكاثر السريع للخلايا.



الحكة

يمكن أن تكون الحكة من الأعراض الأخرى التي تؤثر على الجلد. وعادة ما تكون حكة لا تزول بغض النظر عن مقدار الخدوش.



بسبب تلف الألياف في جميع أنحاء الجسم، غالبا ما يلاحظ المرضى أن هذا يكون مؤثرا في اليدين والقدمين.



ومع ذلك، قد يحدث أيضا بسبب تلف الأوعية الدموية الذي قد يؤدي أيضا إلى تقليل الدورة الدموية في الأطراف.



وعندما يحدث هذا، قد يصبح الجلد جافا، وبالتالي يسبب الحكة.



والحكة ليست دائما علامة معينة على مرض السكري، لذلك لا داعي للذعر. وإذا لاحظت وجود حكة، فتأكد من التحدث إلى طبيبك الذي يمكنه إجراء اختبارات محددة والعثور على السبب الجذري.



الألم في الذراعين والساقين

وفقا لموقع HealthLine، غالبا ما تحدث آلام الساق وتشنجاتها نتيجة لتلف الأعصاب المسمى بالاعتلال العصبي السكري.



ويحدث هذا عادة في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري على المدى الطويل.



ويبدو الألم وكأنه وجع خفيف، أو يمكن أن يكون وخزا بشكل غير عادي. وقد تؤثر هذه التشنجات أيضا على الأطراف الأخرى، مثل الذراعين.

المصدر : روسيا اليوم

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