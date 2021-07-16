الجمعة 16-07-2021
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الجمعة، 16-07-2021 04:00 م

3 فواكه تزيد آلام التهاب المفاصل

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الوكيل الاخباري - التهاب المفاصل هو تورم في واحد أو اكثر من المفاصل، يؤدي إلى آلام شديدة وله أكثر من 100 نوع معروف.

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يمكن أن تكون الأعراض منهكة للغاية، يعقد حتى المهام البسيطة. على الرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل، إلا أن تغيير بعض جوانب نمط حياتك يمكن أن يحد من بعض الأعراض.


قد تكون بعض الفواكه "مسببات الألم الشائع" لالتهاب المفاصل، وفقًا للجنة الأطباء، وهي منظمة أمريكية غير ربحية.


- القائمة تشمل:
• الحمضيات
• التفاح
• الموز


تجدر الإشارة إلى أن أنواعًا أخرى من الفاكهة قد ثبت أنها تخفف أعراض التهاب المفاصل.


وفقًا لـ Arthritis Foundation (AF)، تظهر الأبحاث أن أكل البطيخ يقلل من مستويات مؤشر الالتهاب CRP.


بروتين سي التفاعلي CRP، هو علامة على الالتهاب الجهازي في التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو شكل شائع من التهاب المفاصل.


"يحتوي البطيخ على 92% من الماء، مما يجعله مرطبًا ممتازًا وعاملًا للتحكم في الوزن"، حسب AF.


- لماذا من المهم إنقاص الوزن مع التهاب المفاصل؟
يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا بالغ الأهمية لمنع عدد لا يحصى من المشكلات الصحية، ولكنه يوفر أيضًا فوائد مباشرة لالتهاب المفاصل.
"إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعدك حقًا في تخفيف آلام التهاب المفاصل".
تقلل الرياضة المنتظمة أيضًا من آثار التهاب المفاصل.

 

سبوتنيك

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