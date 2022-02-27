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الأحد، 27-02-2022 04:19 م

3 مؤشرات عند الاستيقاظ على الإصابة بالسرطان

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الوكيل الإخباري - قال أحد الخبراء إن ما تشعر به في الصباح يمكن أن يكون علامة تحذير رئيسية للسرطان.

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وغالباً ما يصعب الكشف عن السرطان الذي يتسبب في أعراض غامضة، أو يمكن ببساطة أن تمر هذه الأعراض دون أن يلاحظها أحد، أو يتم تجاهلها على أنها سبب لمرض آخر. لكن الاكتشاف المبكر للسرطان هو مفتاح البقاء على قيد الحياة.

 

وقال عباس كناني، الصيدلاني في Chemist Click إن الطريقة التي تستيقظ بها في الصباح يمكن أن تعطي أدلة على الإصابة بالسرطان. وحذر السيد كناني من أن الاستيقاظ مع الشعور بالتهاب الحلق "المستمر" والموجود منذ أكثر من أسبوعين مع عدم وجود علامات على التحسن هو علامة تحذير هامة.

 

وقال كناني إن نفس الشيء ينطبق على السعال، وغالبًا ما يستيقظ المدخنون وهم مصابون بسعال في الصباح. ومع ذلك، يجب فحص السعال المستمر لمدة تزيد عن أسبوعين. خاصة إذا كنت مدخنًا. والسعال المستمر هو علامة تحذير رئيسية على أكثر أنواع السرطان فتكًا وهو سرطان الرئة. ويمكن أن يكون التهاب الحلق مؤشرا على الإصابة بسرطان الحلق أو الحنجرة أو الغدة الدرقية.

 

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