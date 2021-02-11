3 وصفات منزلية لعلاج حصى الكلى المزعج والمؤلم

الوكيل الاخباري - لأسباب مختلفة يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة حصى الكلى. وعادة ما يتم علاجها من خلال الوصفات الطبية المعروفة. لكن من الممكن أن يسرع استخدام بعض المكونات المنزلية عملية الشفاء أيضاً.

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- عصير الليمون:

يحتوي على نسبة مرتفعة من حمض السيتريك ومن الممكن أن يحد من تكون حصى الكلى بحسب ما نقله موقع Sante Plus Magazine عن الطبيب الاختصاصي براين إيزنر. وهو يرى أن هذا النوع من الحمض يزيد مستوى سيترات البول ويحد من تكون الحصى.

- زيت الزيتون الطبيعي:

يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من التأثيرات السلبية للشوارد الحرة. وأشارت دراسة حديثة إلى أنه يمكن هذا الزيت أن يذوب الكتل الصلبة التي تتجمع في الكلى.



- خل التفاح:

كما هو الحال في عصير الليمون يحتوي هذا الخل على حمض السيرتيك الذي يمنع تراكم المواد الصلبة في مجرى البول. ولهذا يوصي الخبراء الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة بإضافة القليل منه إلى أنواع السلطات وغيرها من الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل.

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