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الثلاثاء، 28-06-2022 04:50 م

4 آثار مدهشة لتناول صفار البيض

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الوكيل الإخباري - تناول البيض يعني أنكِ قد تحصلين على كمية وافرة من البروتين المضاف إلى نظامكِ الغذائي، وهذا أمر رائع للمساعدة في إعادة بناءِ جسمك، ويمكن أن يساعدكِ في تطوير العضلات، بالإضافة إلى أن البيض قد يساعدك في الحفاظ على صحة جسمكِ بشكل عام، مثل: فقدان الدهون، وتقليل مستويات الالتهاب. 

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هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها، من خلال دمج هذا الطعام الصغير مع نظامك الغذائي:

 

يساعدك في المحافظة على صحة عينيكِ 
يحتوي صفار البيض على اللوتين الكيميائي النباتي، وهو أيضًا ما يعطي الصفار لونًا أصفر رائعًا، وأيضاً يتم ربط هذه المادة بصحة العين. وعلى وجه التحديد، تم ربط اللوتين بمنع التنكس البقعي، وهو السبب في فقدان البصر، والذي قد يحدث مع تقدمكِ في العمر. 


يعطيكِ البروتين لبناء العضلات 
يحتوي الصفار على ما يقرب من نصف البروتين في البيضة بأكملها، بمعنى آخر إذا كنتِ تأكلين بيضة كبيرة تتكون من 7 غرامات من البروتين، فإن 3 غرامات من تلك البروتينات تأتي من صفار البيض. 
ومعروفٌ أن البروتين يساعد في مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك بناء العضلات، لذلك لا تتخلصي من صفار البيض الذهبي. 


يساعد في صحة القلب 
يوفر صفار البيض، أيضًا، دهون أوميغا 3، التي ثبت أنها تساعد في تعزيز صحة القلب، وتقليل خطر الوفاة بأمراض القلب، كما تم ربط بعض دهون أوميغا 3 بإمكانية قتل الخلايا السرطانية، وقد تساعد في علاج التهاب المفاصل. 


تساعد في صحة العظام 
صفار البيض هو أحد المصادر الغذائية الوحيدة لفيتامين (د)، حيث يساعد فيتامين (د) على امتصاص الكالسيوم، وكلاهما يساعد في الحفاظ على صحة عظامك. 
لذا من المهم للأطفال والبالغين الحصول على ما يكفي من هذه المغذيات، لمنع مخاطر الإصابة بأمراض العظام، وهذا يشمل الكساح عند الأطفال، وهشاشة العظام عند البالغين.

 

زهرة الخليج

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