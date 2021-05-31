الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

الهواري : من المبكر الحديث عن خلع الكمامة في الأردن

وزير الصحة يوضح حول موجة ثالثة لكورونا بالاردن

التربية: تمديد فترة التقدم للنقل الخارجي للمعلمين

الصحة: السماح لمتلقي لقاح كورونا التبرع بالدم بعد شهر من أخذ الجرعة الثانية

شاهد فيديو صادم في اربد .. على مكتب وزير الصحة !

سيدة تشعل النار في نفسها بعمان

الحنيطي لـ الوكيل : مستشفى عسكري ثانٍ خلال شهر في غزة

مصر تخصص مستشفيات لعلاج مصابي الفطر الأسود

طبيب يوجه نصيحة للحكومة لكبح جماح كورونا

تمديد احتجاز المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال إلى الأربعاء

الإثنين، 31-05-2021 01:49 م

4 أخطاء شائعة عند قياس حرارة الجسم

kht_fy_ltml_m_rtf_lhrr_nd_ltfl


الوكيل الاخباري - تسبب وباء كورونا في إصابة الكثير من الأشخاص حول العالم بجنون الارتياب بشأن صحتهم، وأصبح فحص مستويات الأكسجين ودرجة حرارة الجسم يوميا جزءا من الروتين اليومي لهم.

اضافة اعلان

هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها للحصول على قراءة أكثر دقة عند قياس درجة الحرارة.


تقول الدكتورة مانجيثا ناث داس، استشاري أول للطب الباطني في مستشفى كولومبيا آسيا، لموقع Onlymyhealth إن هناك 4 أخطاء يقع الكثيرون فيها عند القياس:


1. تناول الأطعمة الساخنة أو الباردة:
أثناء فحص درجة حرارة الجسم عن طريق الفم، من المهم التأكد من عدم تناول أي أطعمة ساخنة أو باردة قبل أخذ القراءة، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير. انتظر لمدة 20 دقيقة على الأقل بعد تناول أو شرب أي شيء ساخن أو بارد جدا قبل فحص درجة حرارة جسمك.


2. سوء التوقيت:
أثناء قياس درجة الحرارة، يجب مراعاة وقت اليوم للحصول على قراءة دقيقة. من المستحسن أن يحاول الناس قياس درجات حرارة أجسامهم لنفس الفترة الزمنية تقريبًا لكل قراءة. الطريقة الصحيحة للقيام بذلك هي إبقاء الترمومتر تحت اللسان لمدة خمس دقائق، وفي حالة الاحتفاظ بها لفترة أطول من الوقت، ستستمر القراءة في الارتفاع.


3. تحريك اللسان:
تحريك اللسان خطأ غالبا ما يقع فيه الأطفال. من المهم الحفاظ على اللسان ثابتا أثناء قياس درجة الحرارة. يؤدي تحريك اللسان أثناء وجود مقياس الحرارة في الفم إلى تغير في درجة الحرارة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة وقراءات منخفضة لدرجة حرارة الجسم. قد يبدو الأمر صعبا ولكن من الأفضل إبقاء اللسان ثابتا لمدة خمس دقائق على الأقل.


4. استخدام ميزان حرارة رقمي:
يمكن أن تكون موازين الحرارة الرقمية أقل دقة في بعض الأحيان، عندما تكون البطاريات منخفضة جدا أو عندما تسقط من ارتفاع منخفض يصل إلى خمس بوصات. تعتبر موازين الحرارة الرقمية سهلة الاستخدام، ولكنها غير موثوقة لتوفير الدقة الدقيقة في القراءة.
وترى الدكتورة مانجيثا ناث داس، أن ميزان الحرارة الزئبقي هو الأفضل لقياس الحرارة لاسيما عن طريق الإبط.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
IzWFs

اخصائية روسيا تكشف اسباب التعب المزمن

Doc-P-384387-637580443098343423

8 أطعمة لا يجب تناولها نيئة

main_image600c7f5077e2d

دراسة صادمة.. هل تساعد الأدوية في الإقلاع عن التدخين؟

المشروبات-الممنوعة-للحامل

مشروبات يجب على الحامل تجنبها .. وهذه البدائل

7184081-1651001597

مرض التصلب اللويحي .. اسبابه واعراضه

انتفاخ_البطن

علاجات منزلية للتخلص من انتفاخ البطن

أخبار متعلقة
كيف_تتخلص_من_ضيق_التنفس

كيف تعالج ضيق التنفس في المنزل؟

women_cooking_in_kitchen

بينها تقشير الخضروات.. 7 أخطاء شائعة ترتكبها ربات المنازل

317557-مانجو2

بالتقطيع والعصر.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانغو؟

5567748963012

لمرضى السكري.. نصائح لتناول كعك العيد بلا مضاعفات

9163424_1619592720

اكتشف ماذا تأكل إذا تخطيت الـ40 عاماً

نظام-غذائي-صحي-لتجنب-زيادة-الوزن-خلال-الحجر-المنزلي

نصائح هامة لمنع زيادة الوزن أثناء البقاء في المنزل