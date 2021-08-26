4 أسباب تجعلك تأكل البازلاء الخضراء

الوكيل الاخباري - يضع الخبراء البازلاء في عائلة البقوليات، ويعتبرها البعض من الخضروات النشوية لاحتوائها على كربوهيدرات معقدة، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من الألياف ومضادات الأكسدة.

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وأظهرت الدراسات أن البازلاء الخضراء توفر الحماية من أمراض القلب والسرطان، حسب مانشر موقع "هيلث شوتس"، ونصح الموقع بضم البازلاء للنظام الغذائي لعدة أسباب منها:



1. تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة:



تساعد البازلاء على تعزيز الصحة بأكثر من طريقة، فهي غنية بالبروتينات ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.



2. تنظم مستويات السكر في الدم:



يساعد انخفاض مؤشر السكر في البازيلاء وغناها بالألياف والبروتينات في تنظيم السكر في الدم، وأظهرت الأبحاث أن تناول بعض الأطعمة الغنية بالبروتين مفيد جدا في خفض مستويات السكر في الدم، وبشكل خاص لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.



3. تساعد على الهضم:



تساعد الألياف في البازلاء على تغذية البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وتمنع تراكم البكتيريا غير الصحية، وتحمي من أمراض الأمعاء الالتهابية ومتلازمة الكولون العصبي وسرطان الكولون.



4. تحمي من بعض الأمراض المزمنة:



تحتوي البازلاء الخضراء على مجموعة من المعادن الصحية للقلب، بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم، مما يؤثر تأثيرا إيجابيا على صحة القلب، ويساعد المحتوى العالي من الألياف في البازلاء الخضراء على خفض الكوليسترول الكلي والضار، كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد والكاروتينات وفيتامين"C" الذي يحمي من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.





المصدر : سبوتنك

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