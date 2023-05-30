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الثلاثاء، 30-05-2023 10:05 ص

4 أسباب رئيسية وراء ارتفاع ضغط الدم لدى الشباب

سبب_ارتفاع_الضغط_عند_الشباب


الوكيل الإخباري- يعاني بعض الشباب من ارتفاع ضغط الدم، مما يتسبب في ظهور بعض الأعراض المزعجة التي غالبًا ما تتطلب استشارة الطبيب المختص للحد من ظهور مضاعفات صحية تؤثر على الشخص مع الكبر.

نستعرص في التقرير التالي كل ما يتعلق بارتفاع ضغط الدم عند الشباب، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

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أسباب ارتفاع ضغط الدم عند الشباب


هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع ضغط الدم عند الشباب من بينها:


1- التدخين
يعتبر التدخين من أكثر الأسباب وراء الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الشباب، مما يتسبب في المعاناة من بعض المضاعفات الصحية مثل أمراض القلب والدماغ، لذلك يجب الابتعاد تمامًا عن التدخين خلال هذه الفترة من العمر.


2- الإفراط في تناول الملح
الأملاح سبب رئيس لارتفاع ضغط الدم سواء للشباب أو الكبار، لذلك يجب الابتعاد عن تناول الأطعمة الغنية بكميات كبيرة من الصوديوم ويفضل تجنبها تمامًا للحصول على أفضل النتائج والحد من ظهور أي مضاعفات صحية.


3- السمنة
يعتبر الشباب الذين يعانون من السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم عن غيرهم، إلى جانب زيادة فرص الإصابة ببعض الأمراض الأخرى، لذلك يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن تناول السكريات وذلك للسيطرة على وزن الجسم.


4- الأمراض النفسية
قد يعاني بعض الشباب من الإصابة ببعض الأمراض النفسية، مثل الاكتئاب والتوتر والقلق وبالتالي يزيد ذلك من كمية الطعام التي يتم تناولها ومن ثم زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ، لذلك فمن الأفضل السيطرة على الأمراض النفسية والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.


نصائح للحد من ارتفاع ضغط الدم عند الشباب
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للسيطرة على ضغط الدم خلال فترة الشباب من بينها:

 

- تقليل كمية الصوديوم التي يتم تناولها.
- الإفراط في تناول الماء لزيادة ترطيب الجسم.
- الابتعاد عن التدخين.
- ممارسة الرياضة بشكل منتظم لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل.
- تجنب تناول الأدوية دون الحصول على استشارة طبية.
- العمل على خفض وزن الجسم.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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