4 أسباب لتشنج أصابع اليد.. كيف تحمي نفسك؟

الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من تشنج أصابع اليد بشكل خاص في فصل الشتاء، مما يسبب القلق والتوتر خوفًا من وجود مشكلة صحية خطيرة بالجسم، مما يتطلب الاستشارة الفورية للطبيب المختص لتجنب التعرض لأي مضاعفات.

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نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بتشنج أصابع اليد، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".





أسباب تشنج أصابع اليد



1- التهاب المفاصل الروماتويدي

قد يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في تشنج أصابع اليد بشكل مستمر وغيرها من الأماكن بالجسم، مما يتطلب العلاج المنتظم تحت إشراف الطبيب المختص للحد من زيادة الالتهاب وتجنب أي مضاعفات يمكن أن تحدث عن الالتهاب، وذلك عن طريق تناول بعض الأدوية بجرعات محددة أو الخضوع للعلاج الطبيعي.



2- الجفاف

عادة ما يصاب بعض الأشخاص بالجفاف خاصة في فصل الشتاء مما يتسبب في سهولة الإصابة بتشنج أصابع اليدين، نتيجة التأثير السلبي على باقي أجزاء الجسم، وعادة ما يستوجب ذلك العمل على الترطيب الزائد للحد من أي مضاعفات متعلقة بالجفاف سواء من الأطعمة والمشروبات أو من بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص.



3- اعتلال المفاصل السكري

غالبًا ما يعتبر الأشخاص المصابون بالسكري من النوع الأول أو الثاني أكثر عرضة للإصابة بتشنج أصابع اليد، ولكن مع تناول أدوية السكري وضبط مستويات السكر في الدم قد تختفي الأعراض تمامًا، والأفضل استشارة الطبيب المختص فورًا في هذه الحالة لتجنب التأثير السلبي الذي يحدث من السكري.



4- نقص المغنيسيوم

يعتبر نقص المغنيسيوم بالجسم أحد الأمراض التي تؤثر بشكل ملحوظ على صحة المفاصل وبشكل خاص تشنج الأصابع ولا يشترط ذلك أصابع اليد فقط، كما تظهر بعض الأعراض الأخرى التي تكشف عن هذا النقص من بينها الضعف العام، الأرق، الدوخة، والجفاف مما يتطلب العلاج الفوري من قبل الطبيب المختص لتعويض النقص في هذا المعدن.



كيف تحمي نفسك من تشنج أصابع اليد؟



تعتمد طرق الوقاية من تشنج أصابع اليد على معرفة السبب الرئيسي والعمل على علاجه وغالبًا ما يكون العلاج:



- الأدوية التي يصفها الطبيب المختص.

- ممارسة تمارين اليد.

- الحد من التمارين القوية مثل رفع الأثقال وركوب الخيل.

- تناول كمية كبيرة من الماء.

- تدليك العضلات.

- استخدام الكمادات الدافئة.

- استعمال الأدوات الصحية للسيطرة على مشاكل التشنج.





الكونسلتو الطبي

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