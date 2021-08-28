السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الملك يلتقي رئيـس مجلس الوزراء الكويتي ضمن أعمال مؤتمر بغداد

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

السبت، 28-08-2021 11:07 ص

4 أشياء لا يجب فعلها على معدة فارغة بينها مضغ العلكة

GettyImages-elenaleonova


الوكيل الاخباري - يساعدك بدء يومك بشكل صحي على البقاء نشيطا طوال اليوم.

اضافة اعلان

 

ومن وجبة الإفطار الصحية إلى ممارسة الرياضة يمكنك اتباع عدد من الخطوات كل صباح لتعزيز الصحة العامة.


عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي، فمن المهم اختيار الأطعمة المناسبة عند الاستيقاظ صباحا حتى لا تواجه مشاكل في الجهاز الهضمي في وقت لاحق من اليوم.


في الآونة الأخيرة، شاركت أخصائية التغذية بوجا ماخيجا مقطع فيديو على موقع إنستغرام لشرح أشياء لا يجب عليك فعلها وأنت على معدة فارغة، بحسب doctor.ndtv.

1. الكافيين


يبدأ الكثيرون يومهم بفنجان من القهوة أو الشاي. "فكر مرتين في جعلها أول شيء تستهلكه على معدة فارغة.

 

إن شرب القهوة على معدة فارغة يؤدي إلى الحموضة، مما يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك"، تقول ماخيجا.


2. مضغ العلكة


إن مضغ العلكة على معدة فارغة ليس ممارسة صحية لأنه عندما تمضغ العلكة، فإن جهازك الهضمي ينتج المزيد من الأحماض.

 

يمكن أن يؤثر هذا الحمض على بطانة معدتك نظرًا لعدم وجود طعام في المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

3. التسوق


تشرح مخيجا: "تشير دراستان أجراهما فريق البحث في جامعة كورنيل إلى أن الأشخاص الذين يذهبون للتسوق على معدة فارغة لا يكتفون بالتسوق أكثر من اللازم فحسب، بل يميلون أيضا إلى شراء المزيد من الأطعمة عالية السعرات الحرارية والمزيد من الوجبات السريعة".


4. الجدال


إذا شعرت بالغضب في الصباح الباكر، فقم بإلقاء اللوم على آلام الجوع لأن هذا قد يكون بسبب الغضب الناجم عن الجوع.


تقول مخيجا "في المرة القادمة التي تتشاجر فيها، قد ترغب أولا في تناول شيء ما قبل مناقشة أي شيء آخر. أظهرت الدراسات أيضا أنه عندما تكون جائعا، تنخفض مستويات السكر في الدم.

 

في مثل هذه المواقف، يمكن أن يساعد تناول وجبة خفيفة في مكافحة الغضب".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
halves-pomegranate-with-seeds-and-pomegranate-juice-on-marbled-surface

14 فائدة صحية مذهلة لعصير الرمان

eyes

5 أعراض للإصابة بكورونا قد تظهر في عينيك

البصل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأحمر؟

ببببب

الخفافيش تختزن أسرار مكافحة الشيخوخة

وجه

طبيب روسي يحدد مجموعة علامات على الوجه تنذر بأمراض خطيرة

زيت-القلي-2

كيفية استهلاك الزيت المكرر بشكل آمن!

أخبار متعلقة
close-up-young-asian-woman-doing-hands-signal-cross-deny-junk-food_164138-871

هل تفرط في الحمية؟.. 8 علامات تكشف إدمان الدايت

قربه

للقلب والعظام والمفاصل... أفضل خمسة مصادر للمغنيسيوم

b559baf187082146a7b54443fd920cc2

لمحبي قلاية البندورة.. فوائد عظيمة على قلب الإنسان

Feb-15-The-RICE-Model-for-Prioritization-A-How-To-Guide1-1024x512

4 أثار جانبية مخيفة للأرز الأسمر تميزه عن الأبيض بعضها مرتبط بالسكري

قهوة

إحذر تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة

البطيخ

الطريقة الصحية لتناول البطيخ