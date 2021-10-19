الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

حقيقة تعرض الاردن لمنخفض جوي عميق وهطول الامطار الغزيرة

لافروف يكشف تفاصيل المباحثات مع طالبان

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة العموش

الامن العام : نحقق في شكوى السطو على مندوب مبيعات

الأسد يصدر قانونا لتأسيس صندوق سيساهم في حل أزمة الكهرباء في سوريا

صندوق الطاقة..آلية جديدة للتوسع بتوزيع السخان الشمسي المدعوم

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الاربعاء 20/ 10/ 2021- اسماء

بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني .. صوت الأردن عمر العبداللات يغني 'دحنون ديرتنا '

سند أخضر يتطلب تحميل التطبيق دون تفعيل الحساب

الثلاثاء، 19-10-2021 01:29 م

4 أطعمة تجنبها لإيقاف تساقط شعرك .. منها السكر

طرق-علاج-تساقط-الشعر


الوكيل الإخباري-إذا كان شعرك يبدو متعباً ويتساقط باستمرار، فقد يكون ذلك نتيجة لنظامك الغذائي. وكما هو الحال كأي جزء من أجزاء الجسم، يأخذ شعرك العناصر الغذائية مما تأكله.

وفي حال كان شعرك خفيفًا أو يتساقط، فقد حان الوقت لاستبعاد هذه الأطعمة الأربعة من نظامك الغذائي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

اضافة اعلان

 

السكر
السكر هو أحد المسببات الرئيسية لتساقط الشعر، ويمكن أن يتسبب السكر في ضعف الدورة الدموية، مما يوقف التدفق الصحي للدم إلى أعلى رأسك وبصيلات شعرك، وهذا يمنع بصيلات شعرك من الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها. ويمكن أن يتسبب السكر أيضًا في ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، مما يتسبب في تساقط الشعر.

 

مشتقات الألبان
إذا اخترت منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الحليب كامل الدسم والأجبان، فإن الدهون الموجودة في منتجات الألبان هذه يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إرتفاع مستويات هرمون التستوستيرون المسبب لتساقط الشعر. وأيضًا، إذا كنت تعاني من أي أمراض جلدية تسبب حكة أو قشور في فروة الرأس مثل قشرة الرأس أو الأكزيما أو الصدفية، يمكن أن تؤدي منتجات الألبان إلى زيادة في وتيرة تساقط الشعر.

 

سمك أبو سيف
يحتوي سمك أبو سيف على مستويات عالية نسبيًا من الزئبق، لذلك تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بتناول ما لا يزيد عن قطعة واحدة في الأسبوع. وبصرف النظر عن المخاوف الصحية الأخرى المرتبطة بتناول الأسماك الحاوية على الزئبق، يتداخل الزئبق مع قدرة جسمك على امتصاص الزنك، ويمكن أن يتسبب نقص الزنك في ترقق شعرك وتساقطه.

 

الأطعمة الدهنية
تفرز فروة رأسك الزيت الخاص بها المسمى "الزهم"، والذي يحافظ على رطوبة ونضارة شعرك. ومع ذلك، عندما تأكل الكثير من الدهون، تبدأ فروة رأسك في إفراز المزيد من الدهون أيضًا، مما يجعل شعرك يبدو دهنيًا وباهتًا، وهذا الحمل الزائد من الشحوم يخل بالتوازن الدقيق على فروة رأسك، وعندما يتم تغطية بصيلات الشعر بالشحوم، فإنها توقف نمو الشعر.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
How-to-make-rice-water-1

ماء الأرز مهم لصحة الإنسان.. تعرف على 5 فوائد 'سحرية'

4129

أربع علامات لتجلط الدم يجب ألا تتجاهلها على الإطلاق

shutterstock_526101595-scaled

تحديد عارض غير معروف سابقا في تشخيص سرطان الرئة المميت

asdasffsf-1080x675

7 علامات يشير ظهورها إلى تدهور الرؤية وتقهقر البصر

WhatsApp Image 2021-10-19 at 12.01.12 PM

الكوليرا ممكن أن تؤدي إلى الوفاة اذا لم تعالج ..تعرف عليها

حلق

تحذير من مشكلة مرهقة قد تدل على الانتشار السريع للسرطان

أخبار متعلقة
LAILA

عادات يومية يمكن أن تضر بصحة الكلى .. منها العقاقير

فواكه مجففة

بعض أنواع الفواكه تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

cherry-juice

هكذا يمكنك حماية جسمك من الالتهاب والعدوى!

بيبسي

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول المشروبات الغازية؟