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الإثنين، 15-03-2021 01:56 م

4 أطعمة تحفز المخ على إفراز هرمون السعادة

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الوكيل الاخباري - ما هو هرمون السعادة؟ إنه السيروتونين، ناقل عصبي يفرزه المخ، لتحسين الحالة المزاجية وتعزيز القدرة على النوم وتقليل الشعور بالألم، ويعطي شعورا بالسعادة، لذلك كان لا بد من البحث عن مصادر إفراز هذا الهرمون.
موقع "لايف سترونغ" استعرض أهم الأطعمة المحفزة على إفراز هرمون السيروتونين.

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- الشوكولاته الداكنة:
وذلك لاحتوائها العالي من مضادات الأكسدة، التي توفر لخلاياه حماية ضد الالتهاب والتلف والضمور، بفضل قدرتها على تثبيط نشاط الشوارد الحرة بالجسم، بالإضافة إلى مركبات الفلافونول، التي تساعد على زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، وهو ما يساهم في استرخاء الشرايين وتحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين بداخلها إلى جميع الأعضاء الحيوية، ولا سيما المخ.

- الفواكه والخضروات:
نسبة فيتامين B9 العالي فيها، يجعلها من أهم مصادر تحفيز المخ على إفراز الهرمون الذي يؤدي لإراحة الأعصاب، كالبرتقال والسبانخ والبروكلي والذرة والبنجر والجزر الأبيض.


- الألبان والأجبان:
تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على مستويات السيروتونين بالجسم، نظرًا لمحتواها العالي من سكر اللاكتوز الذي يحفز المخ على إفراز هذا الهرمون، لذلك من الضروري شرب كوب من الحليب الدافئ قبل النوم أو تناول الجبن أثناء النهار.


- النشويات:
تساعد على زيادة مستويات السيروتونين بالجسم، وفي المقابل، تخفض نسبة هرمون الإجهاد أو الكوريتزول بالدم، ومن أهم مصادرها البطاطا والحبوب والشوفان.

 

سبوتنيك

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