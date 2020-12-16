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الأربعاء، 16-12-2020 04:09 م

4 أطعمة تشكل الحصى في الكلى

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الوكيل الإخباري _ يعد تواجد الحصى في الكلى من المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص ،وقد كشف الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف؛ عن ثلاثة أنواع من المواد الغذائية التي يمكن أن تكون سبباً رئيسياً ومباشراً لتشكّل الحصى في الكلى، وابرز هذه الاطعمة :

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1- الدهون الحيوانية والبروتينات: وأول هذه المواد، الدهون الحيوانية والبروتينات الموجودة في اللحوم الحمراء.


2- الأملاح: فالمواد الغذائية مثل السبانخ والخضراوات، هي مواد مفيدة للجميع، ولكنها تزيد من أملاح وإسترات حمض الأكساليك في الدم، وهذا يزيد من خطر تشكّل الحصى.

3- المشروبات الغازية: فهي من أبرز العوامل التي تشكل الحصى في الكلى.


4- منتجات الألبان: وذلك عند الإكثار من تناولها.


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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