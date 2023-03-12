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الأحد، 12-03-2023 10:01 ص

4 أعراض تزيد خطر الاصابة بالسكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري- وجدت ورقة بحثية جديدة أنه كلما زادت أعراض الاكتئاب تزايد معها خطر الإصابة بسكتة دماغية، وأن التعافي من السكتة في هذه الحالة يكون أكثر صعوبة.

وأجريت الدراسة في جامعة ماكماستر الكندية، ونشرت في مجلة "نيورولوجي"، وقالت إن الإصابة بـ4 من أعراض الاكتئاب أو أكثر ترفع من خطر الإصابة بسكتة دماغية بشكل كبير مقارنة بالمصابين بأعراض أقل.

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ويسبب الاكتئاب أعراضاً نفسية مثل الشعور بعدم القيمة، وفقدان الاهتمام، وصعوبة التركيز، وحتى الأفكار الانتحارية. وقد يسبب أعراضاً جسدية، مثل التعب، وقلة الشهية، والصداع، والألم المزمن، ومشاكل الهضم.


واستعان البحث ببيانات دراسات سابقة من 32 دولة شارك فيها أكثر من 26 ألف شخص من مناطق مختلفة من بينها الشرق الأوسط، وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.


وتوصل البحث إلى أن الذين تظهر لديهم أعراض الاكتئاب يزيد خطر السكتة الدماغية عندهم بنسبة تصل إلى 46% مقارنة بمن لا تظهر عليهم أعراض الاكتئاب.


وكانت أبحاث سابقة قد وجدت أن عدد النساء المصابات باكتئاب يبلغ ضعف عدد الرجال. ويقدر عدد المصابين بالاكتئاب بـ280 مليون شخص حول العالم.

 

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