4 أمراض قد يتم تشخيصها بشكل خاطئ

الوكيل الاخباري - تتشابه الأعراض بين بعض الأمراض مما يؤدي إلى تشخيص خاطئ وينجم عن ذلك تأخير في علاج المرضى.



وفيما يلي مجموعة من الأمراض التي يمكن أن يتم تشخيصها بشكل خاطئ، بحسب موقع إم إس إن:



- التهاب الغدة الدرقية

الأعراض: كتلة صغيرة بحجم حبة البازلاء مؤلمة تحت الجلد تميل إلى التضخم وتجميع القيح بداخلها.



وفي كثير من الأحيان يتم الخلط بين هذه الأعراض وأعراض حب الشباب، حيث تظهر هذه البثور على الصدر والإبطين والفخذ والأرداف، ولكن حتى أسوأ حالات حب الشباب لا تتناسب مع التهاب الغدة الدرقية القيحي، وهو مرض جلد التهابي مزمن. وعلى الرغم من أنها حالة شائعة، إلا أن التشخيص قد يحتاج ما بين 5 إلى 8 سنوات بالمتوسط.



- متلازمة القولون المتهيج

الأعراض: آلام في البطن، وتشنجات أو انتفاخ مع غازات ونوبات متناوبة من الإسهال أو الإمساك.



وغالباً ما يتم الخلط بين هذا المرض وحساسية الغلوتين والاضطرابات الهضمية والحساسية ضد اللاكتوز. فالأعراض السابقة يمكن أن تظهر في العديد من الحالات والمشاكل الهضمية والأمراض التحسسية، ومن الصعب على الطبيب تحديد متلازمة القولون المتهيج بسهولة من خلال الأعراض، بل يجب إجراء عدد من الاختبارات والفحوصات للحصول على تشخيص دقيق.



- مرض لايم

الأعراض: طفح جلدي مصحوب بحمى وقشعريرة وإرهاق وآلام في الجسم وصداع وتيبس في الرقبة وتضخم في الغدد الليمفاوية.



ويخلط الأطباء بين هذا المرض مع تعدد كريات الدم البيضاء والإنفلونزا ومتلازمة التعب المزمن والألم العضلي الليفي والتهاب السحايا.



ومرض لايم الذي تنقله حشرة القراد يكون من السهل تشخيصه فقط إذا كان احتمال الإصابة به مرتبط بشكل مباشر بما إذا كنت تعيش أو تقضي الكثير من الوقت في المناطق المشجرة حيث يزدهر تواجد قراد الغزلان، وبخلاف ذلك يكون من الصعب تشخيص هذا المرض مع تشابه أعراضه مع العديد من الأمراض الأخرى.



- مرض الذئبة

الأعراض: التعب والحمى وآلام المفاصل وطفح جلدي على شكل فراشة على الوجه يغطي الخدين وجسر الأنف أو طفح جلدي في أماكن أخرى من الجسم.



غالباً ما يتم الخلط بين هذا المرض مع التهاب المفاصل الروماتويدي، ومتلازمة التعب المزمن، والألم العضلي الليفي.



ويحدث مرض الذئبة، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الأنسجة والأعضاء، ويمكن أن يؤثر الالتهاب المزمن الناجم عن مرض الذئبة على كل أعضاء الجسم، من الجلد إلى المفاصل إلى الكليتين والدماغ والقلب والرئتين. ويمكن لمرض الذئبة أن يتنكر بالعديد من الحالات المختلفة، ونتيجة لذلك، يتم تشخيصه بشكل خاطئ.

اضافة اعلان



24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





