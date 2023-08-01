4 اصابات ناجمة عن الجلوس في السيارة .. ما اسبابها ؟

الوكيل الإخباري- لا يمكننا إنكار الراحة التي توفرها السيارات للتنقل وكيف أصبحت جزءًا مهمًا من حياتنا.

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لكن هذه "الراحة" ينتج عنها مجموعة من الإصابات والآلام المحتملة جراء الفترات الطويلة التي نقضيها على مقاعد السيارة أو خلف عجلة القيادة. وقد تؤثر هذه الآلام تدريجيًا على الجسم، ما يؤثّر ليس فقط على تجربة القيادة، لكنّها تُسبّب أيضًا مخاوف صحية محتملة.



أوضح حساب "عش بصحة"، أي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، بتغريدة على منصة "إكس"، أنواع الإصابات المحتملة جرّاء ركوب السيارة وأسبابها. فما هي؟



الإصابات المحتملة جرّاء ركوب السيارة:



التصلّب

آلام الكتف أو الرقبة

آلام الظهر المزمنة

مشاكل في العمود الفقري



أسباب حدوث هذه الإصابات:

الجلوس لفترات طويلة

الجلوس بطريقة خاطئة

التواء الجسم أو تحويله

رفع الأشياء أو الأطفال في السيارة

الوصول إلى الجزء الخلفي من السيارة

سي ان ان