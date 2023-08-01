الثلاثاء 01-08-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

ندوة في الطفيلة التقنية عن التغير المناخي

الملك يستقبل الرئيس القبرصي في قصر الحسينية

ندوة تسلط الضوء على دور الأردن في المحافظة على عروبة القدس

5 جرحى في عملية إطلاق نار في مستوطنة "معاليه أدوميم"

الجزائر: محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للنيجر ونحذر من التدخل العسكري الأجنبي

تعليمات لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي المدني

إدارة السّير تضبط 113 مركبة أجنبية مخالفة

مهرجان جرش يحتضن ليلة حب ووفاء لتوفيق النمري

إرادات ملكية بترفيع 15 قاضٍ - أسماء

الثلاثاء، 01-08-2023 03:30 م

4 اصابات ناجمة عن الجلوس في السيارة .. ما اسبابها ؟

201805050813441344


الوكيل الإخباري- لا يمكننا إنكار الراحة التي توفرها السيارات للتنقل وكيف أصبحت جزءًا مهمًا من حياتنا.

اضافة اعلان

 

لكن هذه "الراحة" ينتج عنها مجموعة من الإصابات والآلام المحتملة جراء الفترات الطويلة التي نقضيها على مقاعد السيارة أو خلف عجلة القيادة. وقد تؤثر هذه الآلام تدريجيًا على الجسم، ما يؤثّر ليس فقط على تجربة القيادة، لكنّها تُسبّب أيضًا مخاوف صحية محتملة.

أوضح حساب "عش بصحة"، أي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، بتغريدة على منصة "إكس"، أنواع الإصابات المحتملة جرّاء ركوب السيارة وأسبابها. فما هي؟

الإصابات المحتملة جرّاء ركوب السيارة:

التصلّب
آلام الكتف أو الرقبة
آلام الظهر المزمنة
مشاكل في العمود الفقري

 


أسباب حدوث هذه الإصابات:
الجلوس لفترات طويلة
الجلوس بطريقة خاطئة
التواء الجسم أو تحويله
رفع الأشياء أو الأطفال في السيارة
الوصول إلى الجزء الخلفي من السيارة

 

سي ان ان 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023819261642YI

انفصال الشبكية.. ما هي علاقته بالسكري؟

121-112714-high-summer-heat-save-medicine_700x400

4 طرق للحفاظ على سلامة الأدوية في الصيف

News-P-380122-636624927097566503

تحذير من القيام بحك الجسم اذا واجهتك لدغة بعوض !

502715

هل يوجد نظام غذائي للوقاية من الزهايمر؟

ج

تعرف على أفضل طريقة لتعويض نقص فيتامين "د"

ط

خبير تغذية يحذر هؤلاء من تناول التين الشوكي

أخبار متعلقة
2023_7_31_16_25_6_213

خطر شرب الماء من زجاجة محفوظة في السيارة! - تفاصيل