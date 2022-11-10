4 انواع من الأطعمة تسبب تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم

الوكيل الإخباري-شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية "تغريدة" على حسابها الخاص في "تويتر" قائمة بالأطعمة التي يجب على الأشخاص تجنبها لتسببها بتكاثر الخلايا السرطانية في الجسم.

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أبرزها :

الأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون عالية

الأطعمة المقلية

المواد المحفوظة والملّونة

اللحوم المصنّعة



وعلقت على المنشور المرفق :"حافظ على صحتك وابتعد عن تناول هذه الأطعمة لتحمي جسمك من تكاثر الخلايا السرطانية "