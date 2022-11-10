الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

طائرة عسكرية مصرية تتجه إلى لبنان بأمر من السيسي

العيسوي يرعى إطلاق مبادرة ملكية للتشغيل بقطاع تكنولوجيا المعلومات

قبول 264 طلب ترشح لانتخابات غرف التجارة

التربية: الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الاول من 13 الى 29 الشهر المقبل

الصحة: تسجيل أدنى مستوى بعدد إصابات كورونا خلال الأسبوع الماضي

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية الجمعة

التربية تنعى المعلم أيمن الزواهرة

ارتفاع التضخم بالأردن إلى 4.14% في 10 شهور

البلبيسي: توقع تسجيل زيادة بعدد إصابات الأنفلونزا الموسمية هذا الشتاء

سائق مركبة شحن يسير عكس السير على الطريق الصحراوي - فيديو

الخميس، 10-11-2022 12:19 م

4 انواع من الأطعمة تسبب تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم

702380052


الوكيل الإخباري-شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية "تغريدة" على حسابها الخاص في "تويتر" قائمة بالأطعمة التي يجب على الأشخاص تجنبها لتسببها بتكاثر الخلايا السرطانية في الجسم.

اضافة اعلان

 

أبرزها :

الأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون عالية
الأطعمة المقلية
المواد المحفوظة والملّونة
اللحوم المصنّعة

 

وعلقت على المنشور المرفق :"حافظ على صحتك وابتعد عن تناول هذه الأطعمة لتحمي جسمك من تكاثر الخلايا السرطانية "

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
طريقة_ترتيب_الصيدلية_المنزلية

أبرز الأدوية التي يجب أن تتوفر في صيدلية المنزل

2022_2_7_1_0_6_296

الصحة السعودية : القهوة لا تعالج جفاف العين

111

مفهوم خاطئ.. ماذا تعني حقًا كلمة "معقمة"على عبوات قطرات العيون؟

tbl_articles_article_32595_2865f06cd2d-a54c-4d6a-a4a6-9d3a63fa50bb

أسباب ضربات القلب السريعة من دون مجهود

2022119102552131G6

عكس الاعتقاد الشائع.. الاكتئاب يسهل علاجه

2021_12_20_13_9_1_878

الصداع النصفي لدى الأطفال يرتبط بالقلق والاكتئاب

أخبار متعلقة
63622e5842360457531f4420

اختبار دم يمكن أن يكشف أنواعا متعددة من السرطان في وقت مبكر!

medium_2022-11-06-01bf49f98e

دراسة : الناجون من السرطان أكثر عرضة لكسور العظام

2021_9_16_17_14_27_472

بعد سن الخمسين .. 5 نصائح للتخلص من دهون البطن

11

فائدة غير متوقعة لقشور الباذنجان

طهي-الطعام

أخطاء أثناء الطهي تفقد الطعام قيمته الغذائية

طريقة_طحن_القرفة

ما أهمية القرفة في الوقاية من الامراض المزمنة ؟