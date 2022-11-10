4 انواع من الأطعمة تسبب تكاثر الخلايا السرطانية في الجسم

الوكيل الإخباري-شاركت وزارة الصحة والسكان المصرية "تغريدة" على حسابها الخاص في "تويتر" قائمة بالأطعمة التي يجب على الأشخاص تجنبها لتسببها بتكاثر الخلايا السرطانية في الجسم.
أبرزها :
الأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون عالية
الأطعمة المقلية
المواد المحفوظة والملّونة
اللحوم المصنّعة
وعلقت على المنشور المرفق :"حافظ على صحتك وابتعد عن تناول هذه الأطعمة لتحمي جسمك من تكاثر الخلايا السرطانية "
حافظ على صحتك وابتعد عن تناول هذه الأطعمة لتحمي جسمك من تكاثر الخلايا السرطانية👇🏻👌 pic.twitter.com/d9aLs18NI2— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 12, 2022