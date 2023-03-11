4 طرق للتخلص من ادمان الكافيين قبل رمضان

الوكيل الإخباري- يعتبر الكافيين من المنبهات، وبالتالي فإن الإفراط في تناوله والاعتياد عليه يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض المرتبطة بتحفيز الدماغ والجهاز العصبي، وتشمل هذه الأعراض:



-الدوخة.



- الشعور بالارتعاش.



- الصداع.



- ارتفاع ضغط الدم.



- العصبية.



- تسارع ضربات القلب.



- مشكلات النوم.



يمكن أن يتداخل إدمان الكافيين مع القدرة على العمل، حيث يستخدم بعض الأشخاص مشروبات الكافيين كمواد محفزة لأداء وظيفتهم بشكل أفضل عقليًا وجسديًا.



وكما هو الحال مع جميع أنواع الإدمان، يمكن للكافيين أن يعطي إحساسًا بالسعادة ليخفي أحيانًا مشكلات أخرى مثل نقص الطاقة والاكتئاب، وربما يعتمد البعض على الكافيين كوسيلة للتعويض عن اضطرابات النوم.



ماذا يحدث عند التوقف عن الكافيين فجأة في رمضان؟

يمكن أن يؤدي هذا إلى ما يسمى انسحاب الكافيين، والذي يسبب ظهور أعراض واضحة تؤثر على حياة الشخص بشكل عام.



وتشمل الأعراض التي غالبًا ما يلاحظها الأشخاص الذين يعانون من انسحاب الكافيين الصداع، وقد تتراوح درجته من خفيفة إلى شديدة، إلى جانب ظهور الأعراض الأخرى، مثل:



- الشعور بالتعب أو النعاس.



- عدم القدرة على التركيز والانتباه والفهم.



- بطء رد الفعل.



- تدهور الذاكرة في بعض الأحيان.



يعاني الأشخاص الذين يتوقفون فجأة عن تناول الكافيين أيضًا من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل الغثيان وتغيرات الحالة المزاجية.



طرق التخلص من إدمان الكافيين قبل رمضان

1- شرب المياه بكمية أكبر

غالبًا ما يشرب الكثيرون الكافيين حتى يظلوا مستيقظين، ولكن الجفاف عادة ما يكون السبب في نقص الطاقة والخمول.



يساعد شرب الماء بكميات وفيرة على تقليل تناول أكواب كثيرة من مشروبات الكافيين بشكل واضح.



2- تحديد وقت لتناول مشروب واحد من الكافيين

يفضل أن يحدد الشخص وقتًا لتناول كوب واحد من مشروبات الكافيين خلال اليوم، كما يوصي الأطباء بالامتناع عن شرب الكافيين بعد الساعة 2 ظهرًا حتى لا يتعارض مع النوم.



3- استبدال المشروب بآخر أقل في نسبة الكافيين

يمكن البدء بعمل تغييرات صغيرة، فعلى سبيل المثال يمكن تجربة استبدال المشروب بآخر أقل في نسبة الكافيين، فإذا كان الشخص يعتاد شرب الشاي الأسود، فيمكن تجربة الشاي الأخضر بدلاً منه، كما يمكن الاعتماد على القهوة منزوعة الكافيين بدلا من قهوة الإسبريسو أو القهوة المحمصة الداكنة، والتي تحتوي على نسبة كافيين أكثر من المشروبات الأخرى.



4- تغيير روتين اليوم

في الغالب يرتبط تناول مشروبات الكافيين بروتين اليوم مثل الاستيقاظ في الصباح وتناول القهوة أو الشاي على الفراش أو المقهى أو مكتب العمل، لذا يفضل تغيير نمط اليوم من خلال تجربة فعل شيء جديد وتناول مشروب بارد مع المشي.

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