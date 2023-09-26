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الثلاثاء، 26-09-2023 06:44 ص

4 عادات صباحية صحية لتحسين الهضم

م


الوكيل الاخباري - إن اتباع عادات صباحية صحية يمكن أن يساهم بشكل عام في تحسين عملية الهضم طوال اليوم. بحسب ما نشرته النسخة الإنجليزية لموقع Jagran، فإن هناك أربع عادات صباحية أساسية يمكن أن تسهم في تحسين الصحة العامة بشكل عام، وتؤدي إلى حل مشكلات الهضم بشكل خاص، كما يلي:

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1. تناول كميات مناسبة من الماء
إن شرب الماء في الصباح هو أحد المفاتيح الرئيسية لتنشيط الجهاز الهضمي بعد الراحة ليلًا. يساعد الماء في الصباح أيضًا في تحفيز التمثيل الغذائي وما يترتب عليه من فوائد صحية متعددة.


2. تناول أطعمة غنية بالبروبيوتيك
إن البروبيوتيك هو البكتيريا المفيدة التي تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي. إن تناول الزبادي أو الكمبوتشا في الصباح يساعد على تعزيز صحة الأمعاء وتؤدي إلى أداء أفضل ينعكس على كافة وظائف الجسم، حيث إن الزبادي يحتوي أيضًا على الكالسيوم والبروتين، مما يسهم في تقوية العظام وتعزيز أداء العضلات.


3. تناول وجبات غنية بالألياف
تلعب الألياف دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. ويسهم تضمين الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات في وجبة الفطور في الحصول على هضم جيد وصحة أفضل بشكل عام بخاصة، وأنها تؤدي إلى خفض نسبة الكوليسترول والحماية من أمراض القلب والسكري.


4. أسلوب تناول الطعام الذهني
يمكن أن تؤثر وتيرة تناول الوجبات على الجهاز الهضمي بشكل كبير. ينصح الخبراء بتجنب تناول وجبة الفطور بسرعة، مما يستلزم الاستيقاظ مبكرًا بما يسمح بتناول الطعام بأسلوب ذهني واعٍ. يشتمل أسلوب تناول الطعام الذهني أو الواعي على تذوق كل قضمة ومضغها جيدًا. 


ويوصي الخبراء بعدم استخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي لتصفح منصات التواصل أو مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الوجبة الصباحية. ويشير الخبراء إلى ضرورة تجنب خطأ يقع فيها البعض وهو تناول وجبة الفطور أثناء قيادة السيارة في الطريق إلى العمل.

 

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