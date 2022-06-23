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الخميس، 23-06-2022 04:59 م

4 عادات للشرب تعمل على تسريع شيخوخة الجسم

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الوكيل الإخباري - حدد خبراء مستشفى مايو، عادات للشرب تعمل على تسريع عملية شيخوخة الجسم البشري.

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ووفقا للخبراء، من الضروري ليس فقط الاهتمام بالتغذية، بل وأيضا يجب الاهتمام بالمشروبات. لأن هذا يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة ويمنع حدوث تغيرات مبكرة بالجلد والبشرة. كما أن منظومة المناعة تبقى تعمل جيدا والعظام قوية.

- المياه الغازية- يعلم الجميع أن المياه الغازية تساعد على زيادة الوزن بسرعة. كما أنها تحفز إنتاج الكوليسترول السيئ وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية.

 

- العصائر- هناك أسطورة تفيد بأن العصائر مفيدة. ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السكر. وكما هو معروف، ثبت أن السكر يسرع عملية الشيخوخة. فإذا كان من الصعب على الشخص التخلي عن شرب العصائر، فعليه أن يحاول استبدالها بأنواع من المشروبات الطبيعية أو شرب الماء بالنعناع أو الليمون أو أي فاكهة.

-كمية قليلة من الماء- إن شرب كمية قليلة من الماء، يسرع عملية الشيخوخة. لأن الماء يوفر مواد بناء للأنسجة وتساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

-مشروبات الحمية- يعتقد الكثيرون أن مشروبات الحمية مفيدة للصحة. بيد أن هذا غير صحيح. لأن بدائل السكر المستخدمة في إنتاج هذه المشروبات، تحفز على استهلاك المزيد من السعرات الحرارية. كما تؤثر بصورة سيئة في عملية الهضم ومنظومة المناعة وصحة الجلد.

 

روسيا اليوم

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