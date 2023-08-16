4 عادات ليلية تساعد في إطالة العمر

الوكيل الإخباري - تلعب عادات الإنسان اليومية، دوراً كبيراً في صحته وسعادته وطول عمره، وتعتبر العادات الليلية من أهم العادات التي تساعد في الحصول على حياة مديدة.



فيما يلي أهم العادات الليلية التي تساعد في إطالة العمر :

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حافظ على جدول نوم ثابت

يمكن أن يساعدك وجود جدول نوم ثابت، يتضمن النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، على حياة أطول.

احصل على ليلة نوم كاملة

إذا كنت تريد أن تعيش حياة طويلة، فيجب أن تحصل على حوالي 8-10 ساعات من النوم كل ليلة للمساعدة في تنشيط عقلك وجسمك. سيؤدي الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى تحسين وظائف الدماغ والمناعة ومستويات الطاقة.





خذ وقتاً للاسترخاء

يمكن أن يمنحك قضاء بعض الوقت للاسترخاء، الراحة لعقلك وجسمك، والتي تشتد الحاجة إليها بعد العمل طوال اليوم. على سبيل المثال يمكنك أن تتمشى أو تقرأ كتاباً أو تتناول كوباً دافئاً من شاي البابونج.



الامتناع عن الوجبات الدسمة في وقت متأخر

يلعب نظامك الغذائي أيضاً دوراً رئيسياً في طول العمر. لذلك عندما يتعلق الأمر بالروتين الليلي، عادةً ما يلتزم الأشخاص الأصحاء بعشاء صغير في المساء، ويتجنبوا أي نوع من الوجبات الدسمة في وقت متأخر من الليل. تساعد هذه العادة في الحفاظ على وزن صحي للجسم.



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