الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

وزير المالية: الحكومة وبعثة صندوق النقد توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة

الخصاونة يوجه بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

وزارة العمل: عطلة عيد الاستقلال تشمل القطاع الخاص

روسيا تسبق دولة عربية في التجارة مع الهند

الأمانة: شكاوى المواطنين من القوارض تعالج خلال 48 ساعة

تعرّف على آلية دخول السوريين للأردن

اصابة 11 شخصاً إثر حريق شقة في عمّان

اختبار 488 معلما أردنيا للعمل في قطر

سيدة تسرد تفاصيل وقوعها ضحية لحادث دهس مُفتعل ودفع مبالغ مالية في عمان

الأربعاء، 17-05-2023 03:55 م

4 علاجات سريعة لضغط الدم المنخفض في الصيف

tbl_articles_article_25779_66067c742ca-a1d6-45e1-aca3-9321c3744104


الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من أعراض مزعجة نتيجة انخفاض ضغط الدم، خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم ترطيب الجسم بالشكل الكافي، لكن لحسن الحظ هناك علاجات طبيعية لمعالجة انخفاض ضغط الدم في الصيف.

اضافة اعلان


نستعرض في التقرير التالي، علاجات طبيعية لضغط الدم المنخفض في الصيف، وفقًا للمعهد الأمريكي للقلب وموقع "Times of india".


قياس انخفاض ضغط الدم
يكون ضغط الدم الطبيعي عادة أقل من 120/80 مليمتر زئبق، انخفاض ضغط الدم هو ضغط الدم الذي يقل عن 90/60 مليمتر زئبق.

أعراض الضغط المنخفض في الصيف
تتضمن الأعراض التالي:
-الارتباك.
-الدوخة أو الدوار.
-الإغماء.
-الشعور بالتعب أو الضعف.
-الرؤية الضبابية.
-الصداع.
-آلام الرقبة أو الظهر.
-الغثيان.

-خفقان القلب أو الشعور بأن قلبك يرفرف أو ينبض بقوة شديدة أو بسرعة كبيرة.


متى يستدعي الضغط المنخفض استشارة الطبيب؟


يستبب انخفاض ضغط الدم المفاجئ في صدمة للجسم، لأنها تعني أن الأعضاء الحيوية في الجسم لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجها، لذا يوصي الأطباء بملاحظة الأعراض التالية:


-برودة الجلد مع التعرق.
-التنفس السريع.
-لون الجلد الأزرق.
-البض الضعيف والسريع.
علاجات طبيعية لضغط الدم المنخفض في الصيف
-السوائل


يساعد تناول السوائل وخاصًة الماء في الوقاية من الجفاف، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول كمية أكبر من الماء عند ظهور أحد أعراض الضغط المنخفض، قد تسهم أيضًا بعض المشروبات مثل الحليب الفاتر في زيادة مستويات ضغط الدم وانتظامه.


-عصير الشمندر
تناول كوبًا من عصير الشمندر الخام مرتين يوميًا، يمكن أن يحمي من انخفاض ضغط الدم خاصًة الناتج عن فقر الدم، كما أنه يسهم في الوقاية من الدوار والتعرض للإغماء بسبب الطقس الجاف.


-الأطعمة المملحة
تعد الأطعمة المملحة أحد الحلول السريعة لإنقاذ شخص يعاني من انخفاض ضغط الدم، لأن الصوديوم يسهم في زيادة مستويات ضغط الدم، لذا لا يوصي الأطباء بعدم تناول الملح في حال ارتفاع ضغط الدم أو انتظامه، تتضمن الأطعمة المالحة المخللات.


-التمرين
تسهم التمارين في انتظام تدفق الدورة الدموية إلى الجسم، لذا يوصي الأطباء بممارسة المشي أو السباحة، لأنها تساعد على توزيع الدم.

 

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
quiz_quiz_433_65140bf0bc3-8001-4256-96ec-03df6660c39f

أفضل الطرق لزيادة هرمون السعادة

2021_5_1_19_37_0_239

تعاني من التهاب الجلد الدهني؟.. نصائح هامة للعلاج

1-36

خبراء يحذرون من تناول الموز قبل النوم لهذا السبب !

831

علاج الكحة لمرضى السكر والضغط

الأمراض-التي-تنتقل-من-الحيوانات-للإنسان

7 أمراض تنقلها الحيوانات للبشر

7632411-1991645484

5 أطعمة تعزز اللياقة

أخبار متعلقة
2019_9_10_14_24_49_321

ارتفاع أم انخفاض في الضغط.. كيف تفرق بينهما؟

SoyTn-e1617386787309

الصداع ينذر بأمراض خطيرة

الأول-من-نوعه-في-العالم.-اكتشاف-يبشر-بعلاج-لأمراض-القلب

الأول من نوعه في العالم... اكتشاف يبشر بعلاج لأمراض القلب

2021_5_23_1_58_8_946

فئة من الخطر عليها تناول الأسبرين

download

5 مشروبات ترفع ضغط الدم المنخفض في الصيف

180706544928

مخاطر الإفراط في تناول الملح.. والاستغناء عنه أيضاً