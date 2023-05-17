4 علاجات سريعة لضغط الدم المنخفض في الصيف

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من أعراض مزعجة نتيجة انخفاض ضغط الدم، خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم ترطيب الجسم بالشكل الكافي، لكن لحسن الحظ هناك علاجات طبيعية لمعالجة انخفاض ضغط الدم في الصيف.

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نستعرض في التقرير التالي، علاجات طبيعية لضغط الدم المنخفض في الصيف، وفقًا للمعهد الأمريكي للقلب وموقع "Times of india".



قياس انخفاض ضغط الدم

يكون ضغط الدم الطبيعي عادة أقل من 120/80 مليمتر زئبق، انخفاض ضغط الدم هو ضغط الدم الذي يقل عن 90/60 مليمتر زئبق.



أعراض الضغط المنخفض في الصيف

تتضمن الأعراض التالي:

-الارتباك.

-الدوخة أو الدوار.

-الإغماء.

-الشعور بالتعب أو الضعف.

-الرؤية الضبابية.

-الصداع.

-آلام الرقبة أو الظهر.

-الغثيان.

-خفقان القلب أو الشعور بأن قلبك يرفرف أو ينبض بقوة شديدة أو بسرعة كبيرة.



متى يستدعي الضغط المنخفض استشارة الطبيب؟



يستبب انخفاض ضغط الدم المفاجئ في صدمة للجسم، لأنها تعني أن الأعضاء الحيوية في الجسم لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين والعناصر الغذائية التي يحتاجها، لذا يوصي الأطباء بملاحظة الأعراض التالية:



-برودة الجلد مع التعرق.

-التنفس السريع.

-لون الجلد الأزرق.

-البض الضعيف والسريع.

علاجات طبيعية لضغط الدم المنخفض في الصيف

-السوائل



يساعد تناول السوائل وخاصًة الماء في الوقاية من الجفاف، لذا يوصي خبراء التغذية بتناول كمية أكبر من الماء عند ظهور أحد أعراض الضغط المنخفض، قد تسهم أيضًا بعض المشروبات مثل الحليب الفاتر في زيادة مستويات ضغط الدم وانتظامه.



-عصير الشمندر

تناول كوبًا من عصير الشمندر الخام مرتين يوميًا، يمكن أن يحمي من انخفاض ضغط الدم خاصًة الناتج عن فقر الدم، كما أنه يسهم في الوقاية من الدوار والتعرض للإغماء بسبب الطقس الجاف.



-الأطعمة المملحة

تعد الأطعمة المملحة أحد الحلول السريعة لإنقاذ شخص يعاني من انخفاض ضغط الدم، لأن الصوديوم يسهم في زيادة مستويات ضغط الدم، لذا لا يوصي الأطباء بعدم تناول الملح في حال ارتفاع ضغط الدم أو انتظامه، تتضمن الأطعمة المالحة المخللات.



-التمرين

تسهم التمارين في انتظام تدفق الدورة الدموية إلى الجسم، لذا يوصي الأطباء بممارسة المشي أو السباحة، لأنها تساعد على توزيع الدم.



الكونسلتو الطبي

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