4 علامات تدل على أنك تعاني من هوس التسوق

الوكيل الاخباري - تحب معظم النساء حول العام القيام جولة تسوّق بين الحين والآخر. لكن يعاني بعضهن من هوس التسوّق، وهو حالة تحتاج إلى علاج بطريقة ما. فإذا أردت أن تعرفي إن كنت من هؤلاء، إليك هذه الأعراض:



- تريد أن تشتري شيئاً ما بأي ثمن. ولا يمكن أن تزول هذه الرغبة لديك إلا بالشراء. وإذا لم تشترِ فقد تعاني من القلق والتوتر.



- تفقد السيطرة على نفسك ولا يمكنك مقاومة شراء قطعة ما تحظى بإعجابك. وهكذا تفعل كل ما يمكن من أجل الحصول عليها .



- من الممكن أن يؤثر هوسك بالشراء في مختلف جوانب حياتك، أو ينعكس على وضعك العائلي والمهني أيضاً، علماً أنه يمكنك في هذه الحالة الشراء في أي وقت بلا تردّد.



- الشعور بالحرمان في حال لم تتمكّن من الشراء، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى الإحساس بالغضب والإحباط وعدم الرضى. ويعتبر هذا حالة مرضية تحتاج في الغالب إلى استشارة الطبيب الاختصاصي.

اضافة اعلان



لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





