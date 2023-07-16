الأحد 16-07-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق الطريق المؤدي إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة غدا

تحذير من السير للسائقين بشأن لوحة أرقام المركبة

تعرّف على التعليمات الجديدة لأسس وشروط تنظيم سياحة المغامرات في الأردن

صدور تعليمات منح رخصة تنقيب عن خامات الفوسفات

بيان هام صادر عن البنك المركزي

رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد : أبطالنا من ذهب

التدريب المهني تعلن عن فتح باب التسجيل بالبرنامج الزراعي

نائب الملك يرعى افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المسيرة

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأحد، 16-07-2023 01:15 م

4 علامات تظهر بعد الأكل قد تكشف إصابتك بمرض خطير

333333333


الوكيل الإخباري- الساركوما أحد أنواع السرطان الغير معروفة بالرغم من انتشاره، وجد استطلاع حديث أن 90% من الناس لم يكونوا على دراية بما هو الساركوما.

اضافة اعلان


وقالت الدكتورة سوريل بيكلي، مديرة الأبحاث والسياسات ودعم ساركوما المملكة المتحدة: "إذا لم تكن قد سمعت بالساركوما من قبل، فأنت لست وحدك. الساركوما هو نوع نادر من السرطان يمكن أن يصيب أي جزء من الجسم، في الداخل أو الخارج، بما في ذلك العضلات والعظام والأوتار والأوعية الدموية والأنسجة الدهنية.


وتشير إلى أن حوالي 15 شخصا يتم تشخيص إصابتهم بسرطان الساركوما يوميا في المملكة المتحدة. ويمكن أن يؤثر على أي شخص، في أي عمر، ومن الضروري أن يتعرف اختصاصيو الرعاية الصحية على علاماته وأعراضه".

 


أربع علامات يمكن أن تظهر بعد تناول الطعام:

- آلام في المعدة.
- الشعور بالمرض.
- فقدان الشهية.
- الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام.


وأضافت بيكلي: "يمكن لبعض أشكال الساركوما المعروفة باسم ورم اللحمة المعدية المعوية، أو GIST، أن تبدأ في الجهاز الهضمي. ومع هذا النوع من الساركوما، غالبا ما يعاني الأشخاص من أعراض مثل التعب وفقر الدم وفقدان الوزن والشعور بالغثيان أو عدم الراحة حول معدتهم".


وقالت: "الساركوما سرطان معقد، لكن أكثر الأعراض شيوعا التي يجب الانتباه إليها هو وجود كتلة، يمكن أن تكون في أي مكان من الجسم بما في ذلك ذراعك أو ساقك. معظم الكتل ليست ضارة، والكتلة التي لا تكبر، ولا تسبب أي ألم، أو التي كانت موجودة منذ فترة طويلة من غير المحتمل أن تكون شيئا يدعو للقلق.

 

ولكن إذا كان ينمو بسرعة أو يبلغ قياسه أكثر من خمسة سنتيمترات - بحجم كرة الجولف تقريبا - فعليك فحصه من قبل طبيبك العام".

وتابعت: "يمكن أن يبدأ سرطان الساركوما أيضا في العظام، والأعراض الأكثر شيوعا التي يعاني منها الأشخاص المصابون بساركوما العظام هي الألم غير المبرر أو الرقة حول العظام. إذا كان الألم يزداد سوءا ولا يزول مع الراحة، أو في الليل، يجب أن تذهب لرؤية طبيبك لفحصه".


وقالت بيكلي: "ملاحظة الدم في البراز أو القيء يمكن أن يكون أيضا علامة على ورم اللحمة المعدية المعوية أو الجهاز الهضمي. هناك الكثير من الأسباب لظهور الدم في البراز أو القيء، ولكن يجب فحصها من قبل أخصائي طبي".

 

 

الكونسلتو الطبي








 




 

 


 

إقرأ ايضا
be30a27bbc3f921701d5fb44749ef975

لهذه الأسباب.. احذر إدخال الجوال معك إلى الحمام

29d1cccb371593d1c43de11370cfd7f8

بـ6 خطوات.. كيف تقّي نفسك من التسمم الغذائي أثناء السفر؟

shutterstock_1163911234-1000x600

اكتشاف فوائد صحية لم تكن معروفة من قبل للبطيخ

24418-إتيكيت-أكل-الشكولاتة

طبيبة تحذر : نوع من الشوكلاتة لا ينصح به للأطفال

2022_11_27_12_32_16_37

منظمة الأمم المتحدة تحدد موعد القضاء على فيروس الإيدز

tbl_articles_article_30282_922d141bd0a-3525-41ab-8645-e49dae581af2

في موجة الحر .. 9 طرق للوقاية من الاجهاد الحراري

أخبار متعلقة
I3dvP

لماذا أثير جدل حول الأسبارتام؟

8

7 علامات "أقل شيوعا" لمرض خطير يمكن اكتشافها

file

المكون الرئيسي للمشروبات الغازية الدايت .. هل يسبب الأسبارتام الإصابة بمرض السرطان؟

2023625172650816D3

3 أعراض للسرطان يمكن أن تصبح أسوأ في الصيف

1-104

إجازة أول عقار يعالج أصعب أشكال سرطان الغدد الليمفاوية

2023_5_5_0_1_21_701

دراسة لمرضى السكري : هذا النوع من الشاي مفيد جداً للتحكم بالسكر !