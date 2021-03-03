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الأربعاء، 03-03-2021 12:42 م

4 علامات تكشف للآخرين ضعف ثقتك بنفسك

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الوكيل الاخباري - تظهر لدى بعض الأشخاص علامات تدل على ضعف الثقة بالنفس. وقد لا يتنبهون إليها وهذه أبرزها.

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- تجنب المشاركة في المناسبات الاجتماعية والأحداث الجماعية بسبب الشعور في إطار هذا بعدم الأمان.


- عدم رفض أي اقتراح أو أي مهمة خوفاً من خسارة صداقة الشخص الذي يقترحها أو الجهة التي تفرضها بطريقة ما. وهذا يشير إلى الاعتماد على الآخرين في إثبات الذات والحضور. وهو أمر يدل على ضعف الثقة بالنفس وبالقدرات الخاصة.


- التركيز على الأخطاء والعيوب الخاصة وعدم النظر إلى الذات بطريقة إيجابية. والأمر الأكثر خطورة هو إظهار النواقص أمام الآخرين والحديث عنها بشكل دائم.


- الشعور بالحساسية الزائدة عند التعرض للانتقاد وإن كان هذا النقد مفيداً وبناء. فهذا يعني عدم تقييم الذات بطريقة جيدة وعدم الإيمان بالقدرة الخاصة على التطور وعلى تقديم ما هو أفضل مما يقدمه الآخرون.

ومن الضروري مراجعة هذه النقاط الأربع من أجل تبيان الأخطاء التي يتم ارتكابها والتي تدل على ضعف الثقة بالذات. ومن المهم الحرص على إعادة بناء تلك الثقة من خلال الابتعاد عن السلوكيات والأفكار السلبية.

 

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