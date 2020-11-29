4 عناصر غذائية لحساء الجزر والشمندر

الوكيل الإخباري _ يعد حساء الجزر والشمندر من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص خاصة في فصل الشتاء نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن تكافح جفاف البشرة والشعر ، تعرف على ابرز العناصر الغذائية لحساء الجزر والشمندر:

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1-فيتامين سي

تمتاز شوربة الجزر والشمندر باحتوائها على كميات مرتفعة من فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي من تلف خلايا البشرة؛.



2-البيتاكاروتين

يتحول فيتامين أ في الجسم إلى مادة البيتاكاروتين، هو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي من الشوارد الحرة التي تدمر الخلايا.



3-السيليكون

تحتوي شوربة الجزر والشمندر، عنصر غذائي مميز في الاعتناء بالبشرة والأظافر والشعر، وهو السيليكون، أحد معدن حيوي يقوي الأنسجة الضامة للجلد.



4-الحديد

يحتوي مزيج الشمندر والجزر على نسبة عالية من الحديد، الذي يسهم في زيادة عدد كريات الدم الحمراء المحملة بالأكسجين ووصولها إلى خلايا البشرة وبصيلات الشعر.

المصدر : الكونسلتو



