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الأحد، 29-11-2020 11:16 ص

4 عناصر غذائية لحساء الجزر والشمندر

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الوكيل الإخباري _ يعد حساء الجزر والشمندر من الاطعمة التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص خاصة في فصل الشتاء نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن تكافح جفاف البشرة والشعر  ، تعرف على ابرز العناصر الغذائية لحساء الجزر والشمندر:

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1-فيتامين سي
تمتاز شوربة الجزر والشمندر باحتوائها على كميات مرتفعة من فيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي من تلف خلايا البشرة؛.


2-البيتاكاروتين
يتحول فيتامين أ في الجسم إلى مادة البيتاكاروتين، هو أحد مضادات الأكسدة التي تحمي من الشوارد الحرة التي تدمر الخلايا.


3-السيليكون
تحتوي شوربة الجزر والشمندر، عنصر غذائي مميز في الاعتناء بالبشرة والأظافر والشعر، وهو السيليكون، أحد معدن حيوي يقوي الأنسجة الضامة للجلد.


4-الحديد
يحتوي مزيج الشمندر والجزر على نسبة عالية من الحديد، الذي يسهم في زيادة عدد كريات الدم الحمراء المحملة بالأكسجين ووصولها إلى خلايا البشرة وبصيلات الشعر.

 

المصدر : الكونسلتو 



 




 

 


 

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