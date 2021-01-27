4 فوائد صحية لصعود الدرج

الوكيل الإخباري _ رغم الوقت الذي يوفره المصعد الكهربائي في الوصول للأدوار العالية، إلا أن استخدامه يحرم الجسم من فوائد صعود الدرج، فهو رياضة آمنة على الصحة العامة، ولكنها لا تناسب جميع الأشخاص، تعرف على فوائد صعود الدرج :

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1- إنقاص الوزن

أكد خبراء اللياقة البدنية أن صعود الدرج يلعب دورًا كبيرًا في فقدان الوزن، نظرًا لقدرته الفعالة على رفع معدل حرق الدهون المتراكمة بالجسم، كما أنه يعادل رياضي المشي السريع.

2- تقوية العضلات والمفاصل

يساعد صعود الدرج على تقوية العضلات وتعزيز صحة المفاصل. وفي إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن النساء اللاتي يعتدن على ممارسة هذه الرياضة، أقل عرضة للإصابة بهشاشة العظام بعد بلوغهن سن اليأس.



3- تعزيز صحة القلب

تمثل رياضة صعود الدرج أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب إلى دورها الفعال في تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم والسيطرة على مستويات الكوليسترول بالدم.



وخلصت دراسة أجريت في جامعة هارفارد عام 2019، إلى أن صعود الدرج ساهم في خفض معدل الوفاة بالسكتة القلبية المفاجئة بين الرجال، بنسبة 33%.



4- الوقاية من السكتات الدماغية

يقلل صعود الدرج من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، لأنه يحسن من التروية الدموية الواصلة إلى المخ، الأمر الذي يساعد على حماية خلايا الدماغ من الالتهاب والتلف والضمور.



المصدر : الكونسلتو



