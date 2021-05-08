4 فوائد يمنحها 'الفشار' مرضى السكري

الوكيل الاخباري - يمتاز الفشار بطعمه المحبب للأطفال والكبار والذي يجعل منه وجبة خفيفة ومسلية في معظم الأوقات، بالإضافة إلى أن له فوائد صحية مذهلة.

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عرض موقع "الطبي" مجموعة فوائد يمنحها الفشار لمن يعانون مرض السكري، فعلى الرغم من احتوائه على الكربوهيدرات إلا أنه يعتبر من الحبوب الكاملة التي تحتوي على الألياف أيضاً، لذلك يمكن أن يكون الفشار وجبة خفيفة صحية مناسبة لمرضى السكري.



ونذكر فيما يلي أهم فوائد الفشار لمرضى السكري كوجبة خفيفة أو مايعرف بالتسالي:



من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض

ويدل هذا المؤشر على السرعة التي يدخل بها السكر إلى مجرى الدم بعد تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، وكلما زادت قيمة المؤشر الجلايسيمي زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم.



يحتوي الفشار المعد بالهواء الساخن على مؤشر جلايسيمي تبلغ قيمته 55، ويعتبر الفشار غذاء منخفض السكر على الرغم من أن له قيمة مؤشر جلايسيمي أعلى من العديد من الأطعمة الأخرى من نفس الفئة.



ويظل الفشار خياراً أفضل للوجبات الخفيفة لمرضى السكر من العديد من الوجبات الخفيفة المالحة أو السكرية لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم ومضاعفات مرض السكري.

حيث يمتص الجسم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض بمعدل أبطأ ولذلك فإن الزيادة التي يسببها في نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين تكون تدريجية .



من الأطعمة ذات الحمل الجلايسيمي المنخفض



الحمل الجلايسيمي يعبر عن مدى ارتفاع نسبة السكر في الدم عند تناول الطعام فعلياً. لذلك فإن الحمل الجلايسيمي أكثر دقة في التعبير عن كيفية تأثير الطعام على نسبة السكر في الدم.



على الرغم من أن الفشار له مؤشر جلايسيمي تبلغ قيمته 55 إلا أن الحمل الجلايسيمي له يبلغ 6 فقط، ولذلك لا يؤدي تناول الفشار إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بنسبة عالية مما يعتبر إحدى فوائد الفشار لمرضى السكري.



غني بالألياف



الفشار مصنوع من الذرة وهو من الحبوب الكاملة، لأنه من الحبوب غير المعالجة 100%، لذلك يحتوي الفشار على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

وتعتبر الألياف الغذائية عنصرا هاما جداً في النظام الغذائي لمرضى السكري لأنها تبطئ امتصاص السكر وتساعد على ضبط مستويات السكر في الدم.



محتوى الألياف في الفشار يبطئ من معدل هضم الكربوهيدرات ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك أحد فوائد البوشار لمرضى السكر.



يعزز الشعور بالشبع

وجدت دراسة تم نشرها في سبتمبر/أيلول 2016 أن الفشار وجبة خفيفة جيدة لأنه يعزز الشعور بالشبع وبالتالي يمكن أن يلعب دوراً في التحكم في الشهية وضبط الوزن، مما يجعل الفشار مفيد لمرضى السكري.



تحتوي قشرة حبة الفشار على مادة البوليفينول التي تشكل إحدى فوائد الفشار للسكري، حيث أن لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة من الالتهابات تحمي من مرض السكري.

المصدر : سبوتنك



