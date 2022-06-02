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الخميس، 02-06-2022 12:54 م

4 مشروبات لتقوية العظام مع التقدم في العمر

المشروب-الذي-يقوي-العظام


الوكيل الإخباري - يعطي الهيكل العظمي للإنسان شكله المميز والصلب، وتتصل بالهيكل العظمي العضلات والأربطة والأوتار، وكلها محور الحركة في جسم الإنسان. 

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ينصح الأطباء باختيار غذاء مناسب لدعم صحة الهيكل وتساعد بعض المشروبات بعيدا عن منتجات الألبان بحسب الخبراء على زيادة الكالسيوم وتزويد العظام بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

 

وتشمل العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لتقوية العظام الكالسيوم وفيتامين د والمغنيسيوم وفيتامين ك والفوسفور والبورون وفيتامين ج والبوتاسيوم، وبالنسبة للجزء الأكبر فإن نظاما غذائيا متوازنا ومتنوعا يمكنه أن يوفر جميع احتياجات العظام لا سيما الأطعمة الشائعة مثل الفواكه والخضروات والبقول والمكسرات والبذور والبروتينات الخالية من الدهون.

فيما يلي أربعة من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها يوميا لضمان عظام أقوى مع التقدم في العمر بحسب الخبراء:

عصير البرقوق ( الخوخ المجفف)
يحتوي البرقوق على عناصر غذائية مثل فيتامين K والفوسفور والبورون والبوتاسيوم التي تعمل جميعها في انسجام للمساعدة في دعم بنية عظام الجسم وحماية العظام من الانهيار مع التقدم في العمر. تقول أخصائية التغذية The Nutrition Twins "تستمر الأبحاث في إظهار أنها تساعد في دعم صحة العظام لدى الرجال والنساء وأن تناول 5-6 حبات برقوق كل يوم قد يساعد في منع فقدان العظام".

 

شاي أخضر
يقول أخصائيو التغذية أنه "يعتقد أن مكونات الشاي الأخضر النشطة بيولوجيا قد تقلل من خطر الإصابة بالكسور من خلال تحسين كثافة المعادن في العظام (BMD) ودعم نمو العظام".
ووجدت إحدى الدراسات على وجه الخصوص ، أن كثافة المعادن في عظام النساء (BMD) تنخفض بشكل كبير في أول 3 إلى 5 سنوات بعد انقطاع الطمث مباشرة.

 

عصائر خضراء
تقول الأخصائية The Nutrition Twins :"بالنسبة للمبتدئين، تأكد من أن عصيرك الأخضر يحتوي على الكثير من الخضار الخضراء الصلبة - مثل البقدونس والكزبرة والخس واللفت والكرنب التي يمكن أن تزود عظام الجسم بالكالسيوم النباتي لبناء العظام".

 

الكفير
الكفير هو مشروب بروبيوتيك مخمر يتم صنعه تقليديا عن طريق إضافة حبوب الكفير إلى حليب البقر أو حليب الماعز، بينما يمكن جعل الكفير خاليا من منتجات الألبان مع البدائل الحلوة الأخرى، مثل ماء جوز الهند أو حليب جوز الهند - إلا أنها لن تقدم نفس الفوائد الغذائية مثل الألبان.

 

 

روسيا اليوم 

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