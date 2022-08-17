4 مشروبات للوقاية من شيخوخة العظام

الوكيل الإخباري - شبح الشيخوخة يقض مضاجع الجميع دون استثناء، وإن كانت النساء أكثر من يعانين من هاجس زحف علامات الشيخوخة على وجوههن وأجسامهن، بدء بالشعر الأبيض وانتهاء بالتجاعيد.

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لكن الشيخوخة لا تقتصر على المظهر الخارجي والجمالي فقط، بل إنها تصل لأعضاء أخرى في الجسم تُصاب بما يُعرف بشيخوخة الجسم، ومنها شيخوخة العظام والمفاصل والعضلات، التي تشهد تراجعاً كبيراً في قوتها ومرونتها مع التقدم بالسن.





وبحسب ما أورد موقع "العربية.نت" نقلاً عن تصريح بريتاني دن، اختصاصية التغذية لموقع Eat This Not That، فإن عادات تناول بعض المشروبات يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العظام ومنع الشيخوخة. وهي الآتية:

- شرب الحليب المُعزز

- إدخال منتجات الألبان في العصائر المخفوقة

- مشروب الخضروات الورقية

- عصائر الفواكة

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