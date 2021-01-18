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الإثنين، 18-01-2021 02:29 م

5 أخطاء يجب تجنبها عند تناول الزبادي.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ تعد الزبادي من الأطعمة الخفيفة والتي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص حيث انها تتميز بقيمتها الغذائية العالية، نتيجة احتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، الا ان هناك بعض العادات الخاطئة التي يرتكبها الكثير عند تناول الزبادي، ما يفقده قيمته الغذائية العالية ، وابرز هذه العادات :

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1- اختيار الزبادي الغني بالسكر

2- اختيار الأنواع الخالية من البروبوتيك

3- اختيار الأنواع الخالية من الدهون

4- إضافات الزبادي

5- التركيز على الأنواع قليلة السعرات الحرارية

 

المصدر : الكونسلتو 


 




 

 


 

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