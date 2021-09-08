الأربعاء 08-09-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يقرر اجراء تنقلات ادارية في الوزارة

التربية: توضح حول حذف اسم فلسطين من خريطة كتاب الجغرافيا

ضبط اعتداءات ضخمة على المياه في وادي السير

انخفاض إصابات كورونا النشطة في الأردن

الاحتلال: كاميرات المراقبة أظهرت وصول الأسرى إلى ناعورة

تشكيلات أكاديمية بجامعة اليرموك - اسماء

زلزال يضرب ولاية موغلا التركية

مصر: وزارة الصحة تكشف موعد القفزة في المنحنى الوبائي لكورونا

رئيس الوزراء يؤكد على التعاون مع مصر وسوريا ولبنان

إغلاق 4 منشآت مخالفة لأوامر الدفاع في عجلون

الأربعاء، 08-09-2021 12:39 م

5 أسباب تجعلك لا تأكل الدجاج يوميا

EP_05102016_PeruvianStyleRoastChicken_recipe_


الوكيل الاخباري - لا يعرف الكثير من الناس عواقب تناول الكثير من الدجاج، أو حتى القليل بصورة يومية.

اضافة اعلان


فوفقا لموقع تريبس آند تريكس يعتبر الدجاج أحد أكثر أنواع اللحوم تنوعًا، صحيح أننا غالبًا ما نميل إلى استخدام الدجاج في العديد من الوجبات.

وعلى الرغم من أن الدجاج يُعرف عادةً بأنه خيار صحي، لأنه سهل التحضير نسبيًا، ويحبه الكثير من الناس، إضافة لكونه نوعا من اللحوم الخالية من الدهون، ويحتوي على نسبة عالية من البروتين، في حين أن محتوياته الدهنية منخفضة مقارنة باللحوم الحمراء.


إلا أن هذا لا يعني أنه خيار جيد لتقديم هذا الطائر على المائدة يوميًا، وهذه هي الأسباب:


الكثير من البروتين


من الناحية المثالية، يجب أن يتكون حوالي 10 إلى 35%  من السعرات الحرارية اليومية من البروتين.


إن تناول الكثير من البروتين يجعل جسمك يخزن هذا على شكل دهون، هذا يعني زيادة وزنك ويؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون في الدم.


وسيسهم تناول قطعة كبيرة من الدجاج كل يوم في زيادة كمية البروتين التي تتناولها، لذا تأكد من مراقبتها عن كثب.


زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب


يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدجاج إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهذا يرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية، وبهذه الطريقة، فإن تناول الدجاج وغيره من المنتجات الغنية بالبروتين يزيد بشكل غير مباشر من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وهي مشكلات صحية يمكن أن تسبب الوفاة.


صعوبة في الحفاظ على الوزن


قد يؤدي تناول الكثير من البروتينات الحيوانية، مثل الدجاج، إلى صعوبة الحفاظ على وزن صحي.


ووفقًا لصحيفة هافينغتون بوست، فإن الأشخاص الذين يمكنهم الحياة بدون لحوم، مثل النباتيين، عادة ما يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بشكل يومي.


أكبر فرصة للإصابة بالتسمم الغذائي


دائمًا ما يكون التعامل مع الدجاج أمرًا شاقًا، إذا لم تكن قد طهوت اللحم بالكامل أو إذا لامست الخضروات الخاصة بك الدجاج النيء، فقد تعرض وجبتك للسالمونيلا أو العطيفة.


وهي بكتيريا تشتهر بآثارها الضارة على جسم الإنسان، حيث يمكن أن تؤدي إلى مرض شديد، وتؤثر بشكل خاص على المجموعات الضعيفة، مثل كبار السن والأطفال والحوامل.


فرصة أكبر لمقاومة المضادات الحيوية


من الممارسات الشائعة بين مزارعي الدواجن فرض المضادات الحيوية على مواشيهم، وتناول الدجاج، بهذه الصورة يشكل خطرًا حقيقيًا للغاية عندما تتعامل مع عدوى ويتعين عليك تناول المضادات الحيوية، فمن المحتمل أن الدواء لا يعمل كما ينبغي.


لذا، هل من المفترض أن تتخلص من الدجاج تمامًا من نظامك الغذائي؟ لا ، لكن اعلم أن اتباع نظام غذائي متنوع مفيد أكثر لصحتك.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1800x1200_vitamin_d_foods

طبيب روسي يحدد أفضل طريقة للحصول على فيتامين 'د'

English-Breakfast-at-Blighty-in-London

ما هي أفضل مواعيد الأكل في اليوم؟

عاتاتارتابر

نصائح للتخلص من إدمان السكر

غ66غ6غ

شاي توت العرعر لصحة القلب وضبط الكولسترول

6136fe5d4236040f3f784bee

تعرف على الممنوعون من أكل البصل؟

هل-الاكتئاب-من-علامات-الموت؟-أسبابه-وأعراضه-و-طرق-علاجه؟

علامات تؤكد إصابتك بالإكتئاب وتؤدي للانتحار

أخبار متعلقة
dopamine1

كل ما تريد معرفته عن رجيم 'الدوبامين' .. حمية غذائية تجعلك سعيدا

1140-woman-eating-yogurt

200 غرام من الزبادي و50 غرام من الجبن يومياً للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب -دراسة

بياض

هذه هي الوجبة رقم 1 للجسم

tandoori-chicken-biryani-recipe-main-photo

انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة!