5 أسباب غير متوقعة لرائحة الفم الكريهة

الوكيل الإخباري _ تعد رائحة الفم الكريهة من اكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير من الاشخاص على الرغم من حرصهم الشديد على غسل أسنانهم بالفرشاة والمعجون ، إلا أنهم يعانون من هذه المشكلة التي تشعرهم بالإحراج عند التعامل مع الآخرين ، تعرف على ابرز أسباب رائحة الفم الكريهة :

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بعض الأمراض

قد تكون رائحة الفم الكريهة ناتجة عن إصابة الشخص ببعض المشكلات الصحية، مثل أمراض الجهاز التنفسي والسكري وحساسية الحليب، بالإضافة إلى قرحة المعدة وارتجاع المريء.



الكيتو دايت

تعتبر رائحة الفم الكريهة من الآثار الجانبية لاتباع الكيتو الدايت، لأن الانقطاع عن الكربوهيدرات واستبدالها بالبروتين، يدفع الجسم إلى حرق الدهون المتراكمة به للحصول على الطاقة، وهذا ما يؤدي إلى زيادة إفراز الكيتونات المتسببة في المعاناة من هذه المشكلة المحرجة.



الفواكه المجففة

رغم القيمة الغذائية العالية للفواكه المجففة، ولكن يجب الاهتمام بتنظيف الأسنان جيدًا بعد تناولها، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات التي تزيد من نشاط البكتيريا الفموية المسببة لرائحة الفم الكريهة.





قلة شرب الماء

يعتاد بعض الأشخاص على شرب القليل من الماء واستبداله بالعصائر المحلاة والمشروبات الغازية، ومع جفاف الفم وتراكم السكريات على سطح اللسان والأسنان، تبدأ البكتيريا الفموية في التكاثر والنمو، مسببةً رائحة النفس الكريهة.







التوتر

عادةً ما يشعر الشخص بجفاف بالفم والحلق عند التعرض للضغوط النفسية، مثل التوتر والقلق، نتيجة لنقص إفراز اللعاب، بسبب ارتفاع مستويات الأدرينالين والكوريتزول والنورادرينالين بالجسم، مما يؤدي إلى تتكاثر البكتيريا الفموية المسئولة عن رائحة الفم الكريهة.







المصدر : الكونسلتو



