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الخميس، 02-02-2023 09:52 ص

5 أسباب لظهور القشرة بكثرة في الشتاء

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الوكيل الإخباري- هل لاحظت تراكم القشرة على فروة رأسك خلال فصل الشتاء؟
قد يكون السبب الوجيه لذلك هو الجفاف، ولكن هناك مجموعة من الأسباب الأخرى التي تؤدّي إلى هذه الحالة المزعجة.

وسلّطت وزارة الصحة والسكان المصرية، بتغريدة على "تويتر" الضوء على أسباب ظهور قشرة الشعر.

أسباب ظهور قشرة الشعر بكثرة خلال فصل الشتاء:

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الجلد الجاف:
يُصعّب الجفاف إنتاج القدر الكافي من الزّيوت لفروة الرّأس، ما يتسبّب في ظهور القشرة، وخاصةً في فصل الشتاء.

عدم غسل الشعر:
قلّة غسل الشعر في الشّتاء تتسبب بتراكم الدّهون على فروة الرأس وظهور القشرة

الشعر الدّهني:
التهاب الجلد الدّهني يؤدّي لاحمرار الجلد، وظهور القشرة البيضاء

سوء التغذية:
يمكن أن تكون القشرة نتيجة اتّباع نظام غذائي معيّن يفتقد للعناصر الغذائيّة التي يحتاجها الشّعر مثل الزنك، وفيتامين "B".

بعض الأمراض:
وتؤدّي بعض الأمراض مثل الأكزيما، والصدفيّة، أو فطر الخميرة (المالاسيزيا)، أو الحساسيّة النّاتجة عن أنواع معيّنة من منتجات غسل الشّعر إلى ظهور القشرة.

وإذا كنت تعاني من ظهور القشرة على فروة الرأس بشكلٍ دائم، فاحرص على زيارة طبيب أمراض جلديّة مُعتمد لتلقّي العلاج المناسب.

 

سي ان ان 

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