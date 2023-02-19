5 أشياء شائعة تزيد من خطر الاصابة بالسرطان

الوكيل الإخباري- تزيد بعض الأشياء والممارسات من الإصابة بالسرطان وأيضًا تناول بعض الاطعمة والمشروبات، لذا يجب تجنب أي مسببات للسرطان كإجراء وقائي لحماية أنفسنا





نستعرض في التقرير التالي أبرز الأشياء المسببة للسرطان، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

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أشياء تزيد من الإصابة بالسرطان



1- المحليات الصناعية

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن الإفراط في تناول المحليات الصناعية يتسبب في سهولة الإصابة بالسرطان وذلك لأن الجسم يتعامل مع المحليات الصناعية بشكل مختلف عن السكر الطبيعي لذلك يجب الابتعاد عنها تمامًا وتجنب الإفراط في تناولها خاصة السكرين والأسبارتام.



2- الأشعة السينية

تعرف الأشعة السينية بمدى قدرتها في الكشف عن الأمراض ولكن كثرة إجراء الأشعة السينية يزيد من فرص الإصابة بالسرطان، فكلما زادت جرعة الإشعاع زادت مخاطر الإصابة، وبالتالي يجب الامتناع عن إجراء هذا النوع من الأشعة كثيرًا واستشارة الطبيب أولًا قبل إجرائها.



3- اللحوم

قد تتسبب اللحوم بشكل خاص اللحوم المصنعة والباردة في الإصابة بالسرطان وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من المواد الحافظة تسمى النتريت، وبالتالي يجب الحد من تناول هذا النوع من اللحوم بكثرة لتقليل دخول هذه المواد للجسم.



4- المياه المعبأة

تحتوي زجاجات المياه البلاستيكية على بيسفينول أ، وبالتالي تتسبب الكميات الكبيرة من هذه المواد في زيادة فرص الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، كما تستخدم هذه المادة في صنع عبوات الأغذية ماعدا زجاجات الأطفال، والأفضل من ذلك هو استخدام الزجاج لتجنب التعرض لأي مضاعفات.



5- مزيلات التعرق

تعرف مضادات التعرق أنها تساعد على منع الرائحة الكريهة وتوقف التعرق، ولكن الاستخدام المفرط لها يتسبب في نمو خلايا سرطانية وذلك لاحتوائها على بعض المواد منها بنزيل بارابين وبوتيل بارابين وميثيل بارابين وبروبيل بارابين، لذلك يجب استخدامها باعتدال أو الامتناع عنها.



الكونسلتو الطبي

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