الأحد 19-02-2023
الوكيل الاخباري

اصابة عدد من الأشخاص بالتسمم في البادية الشمالية

موسكو تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على دمشق

الصفدي يلتقي وفدا من البرلمان الألماني خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية الدورة الصيفية / 2023 بداية الشهر القادم

بيانات الدخل والإنفاق الامريكية تقلق الأسواق قبيل قرار الفيدرالي

انضمام منشآت صحية جديدة لخدمة توصيل الأدوية الشهرية

مهيدات: تسعير مستلزمات كهرباء ومنظمات القلب لتخفيض العبء المالي على المرضى

هذا راتب الرجل الذي يحرك كل أسواق العالم بكلمة

سوريا تصدر بيانا عقب الغارات الإسرائيلية

لجنة العمل النيابية تُلغي مُقترح يخفض اشتراكات الضمان للشباب

الأحد، 19-02-2023 01:23 م

5 أشياء شائعة تزيد من خطر الاصابة بالسرطان

06900357-chemo-creates-leaky-blood-vessels-helping-cancer-cells-to-spread-355400-1280x720-1


الوكيل الإخباري- تزيد بعض الأشياء والممارسات من الإصابة بالسرطان وأيضًا تناول بعض الاطعمة والمشروبات، لذا يجب تجنب أي مسببات للسرطان كإجراء وقائي لحماية أنفسنا


نستعرض في التقرير التالي أبرز الأشياء المسببة للسرطان، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

اضافة اعلان


أشياء تزيد من الإصابة بالسرطان


1- المحليات الصناعية
أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن الإفراط في تناول المحليات الصناعية يتسبب في سهولة الإصابة بالسرطان وذلك لأن الجسم يتعامل مع المحليات الصناعية بشكل مختلف عن السكر الطبيعي لذلك يجب الابتعاد عنها تمامًا وتجنب الإفراط في تناولها خاصة السكرين والأسبارتام.


2- الأشعة السينية
تعرف الأشعة السينية بمدى قدرتها في الكشف عن الأمراض ولكن كثرة إجراء الأشعة السينية يزيد من فرص الإصابة بالسرطان، فكلما زادت جرعة الإشعاع زادت مخاطر الإصابة، وبالتالي يجب الامتناع عن إجراء هذا النوع من الأشعة كثيرًا واستشارة الطبيب أولًا قبل إجرائها.


3- اللحوم
قد تتسبب اللحوم بشكل خاص اللحوم المصنعة والباردة في الإصابة بالسرطان وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من المواد الحافظة تسمى النتريت، وبالتالي يجب الحد من تناول هذا النوع من اللحوم بكثرة لتقليل دخول هذه المواد للجسم.


4- المياه المعبأة
تحتوي زجاجات المياه البلاستيكية على بيسفينول أ، وبالتالي تتسبب الكميات الكبيرة من هذه المواد في زيادة فرص الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، كما تستخدم هذه المادة في صنع عبوات الأغذية ماعدا زجاجات الأطفال، والأفضل من ذلك هو استخدام الزجاج لتجنب التعرض لأي مضاعفات.


5- مزيلات التعرق
تعرف مضادات التعرق أنها تساعد على منع الرائحة الكريهة وتوقف التعرق، ولكن الاستخدام المفرط لها يتسبب في نمو خلايا سرطانية وذلك لاحتوائها على بعض المواد منها بنزيل بارابين وبوتيل بارابين وميثيل بارابين وبروبيل بارابين، لذلك يجب استخدامها باعتدال أو الامتناع عنها.

 

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_1_27_10_53_6_722

منها البطاطا والبرتقال .. أطعمة مفيدة لصحة المخ قبل النوم

download

9 عوامل لخطر الإصابة بأمراض القلب حسب الخبراء!

2017_1_11_14_44_18_940

دراسة تكشف مفاجأة: النساء الأكثر شخيرًا من الرجال لهذه الاسباب !

كيف_أكتشف_سرطان_الثدي_في_المنزل (1)

طريقة غير متوقعة بمتناول اليد لاكتشاف سرطان الثدي

2020_4_23_21_43_14_960

5 علامات تنذرك بمشكلة في الجهاز التنفسي

photo5913686211996791848-نسخ

كيف يمكن معرفة ارتفاع نسبة الكوليسترول دون أعراض؟

أخبار متعلقة
20232131426194534B

أطعمة تسبب القلق

2080527

5 فوائد لتناول الزنجبيل

ca0ab7949b29edacb0162f4f1bdd5597

5 أطعمة تمنع تشنج العضلات

image (1)

ابتكار علاج للسرطان بواسطة جهاز رغوة اللاتيه

download (1)

3 أطعمة فعالة لعلاج ضغط الدم المرتفع

e8369f31-804c-4e0e-8fb5-4162f649ecd2

مؤشرات شائعة للإصابة بالسرطان لدى الشباب